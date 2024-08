Tiszanagyfalutól Tiszalökig

– Sokat szoktam horgászni a Tiszán, a fiamnak kevesebb ideje van, de ha tud jönni, mindig elkísér. Általában harcsázunk, a nyár végén pedig amurozni is szoktunk. Tiszalökön van egy stégem, szemben pedig egy nádas, ahol szép, 20 kilogramm körüli amurokat fogatok a barátokkal.

– Van erejük a tiszai amuroknak, egy érzékeny feeder bottal megfogni egy küzdő amurt nagy kihívás – folytatta Mészáros Tibor, akit a horgászat kezdeteiről is faggattunk. – Tiszanagyfaluban születtem, a morotvánál sok szép órát töltöttem el édesapámmal, aztán következett az élő Tisza. Később Tiszaeszlárra költöztünk, de ott is közel volt a folyó.

– Bár most Nyíregyházán lakom, mint említettem, Tiszalökön horgászom mostanában, mert a vadászat mellett ezt a sportot is nagyon szeretem. De ez elmondható az egész családról, sokat vagyunk kint a szabadban, a természetben, s igyekszünk így nevelni a kis unokánkat is.

A Hegyalja Harcsafogó Kupa fődíja minden évben néhány napos horgászat a Pó folyónál. Ezzel kapcsolatban a következőket mondta Mészáros Tibor.

– Egyelőre úgy néz ki, hogy idő hiányában nem tudunk majd elutazni Olaszországba. Biztos nagy élményről maradunk le, ugyanakkor a szívem csücske a Tisza, bármennyi időt el tudok tölteni a partján vagy a habjain csónakban, nem vágyom annyira külföldre. Nagy kihívás lehet az olaszországi harcsázás a Tiszához képest, minden bizonnyal maradandó élmény lenne, a csapat tagjai még egyeztetnek arról, hogy mi is legyen az utazással. – Az már azonban biztos, hogy jövőre is benevezünk erre a versenyre. Mint már utaltam rá, bennünket nem a siker motivál, hanem az, hogy ott lehetünk a Tiszánál. Nem leszünk elkeseredve akkor sem, ha kevés halat fogunk, ha nem leszünk olyan sikeresek, mint eben az évben, a természet szépsége és titokzatossága kárpótol bennünket mindenért. Az biztos, mi odatesszük magunkat, de a Tisza kiszámíthatatlan, pillanatok alatt változik. Befejezésül arra kérdeztünk rá, van-e még valamilyen álma a horgászattal kapcsolatban.

– Sem én, sem Dávid fiam nem szeretjük a mesterséges horgásztavakat, bár társasággal emlékezetes lehet a túra, számunkra a Tiszán megfogott hal mindennél többet ér. Minden horgászt motivál, hogy az addigi rekordját túlszárnyalva még nagyobb halat fogjon, ez rólam is elmondható. A legnagyobb harcsám eddig közel kétméteres volt, Tiszanagyfalunál fogtam.