Közeleg az első csengőszó, hamarosan kezdetét veszi a következő tanév, de addig még számos feladat vár a szülőkre és a gyermekekre. Az egyik legfontosabb a különféle tanszerek beszerzése, ami az idén is megterheli a családi kasszákat. Egyes becslések szerint akár 50 ezer forintba is kerülhet az iskolakezdés gyermekenként. Persze mindez nagyban függ attól, a szülő és a gyermek milyen minőségű és árkategóriájú tanszerekkel töltené meg az iskolatáskát, ráadásul a nagyobb diákoknak nem is kell feltétlenül mindent megvásárolni. A választék óriási, iskolatáskát 10 ezer forint alatt is lehet kapni, ugyanakkor szép számmal sorakoznak a polcokon az akár 30 ezer forintba kerülő táskák is. Ugyanez a helyzet a tolltartókkal, melyekből az olcsóbb kiviteleket ezer forint körül is beszerezhetik a szülők, de akár ötezer forintot is hagyhatnak a kasszáknál, ebben viszont már irodaszereket is találunk.

És ha már irodaszerek: golyóstollat kaphatunk ötven, és közel ötezer forintért is, ahogy a körzőknél is óriási az árkülönbség az egyes típusok között. A legolcsóbb alig 500 forint, a legdrágábbért viszont több mint 13 ezret kérnek – derült ki az MTI felméréséből.

Nem ritka a tavalyi ár

A nagy áruházak már hetek óta hirdetik a tanévkezdési akcióikat, sőt olyan üzletlánc is akad, amelyik tavalyi áron, vagy valamivel az alatt kínálja a termékeit. A fent említett összeg kiegészülhet még számítástechnikai eszközökkel, székekkel, íróasztalokkal, melyek szintén elengedhetetlenek a tanuláshoz. A legnagyobb kiadásra a főiskolások, egyetemisták szülei számíthatnak, mivel esetükben a tandíj, az albérlet vagy a kollégium költségeit is bele kell kalkulálni a családi költségvetésbe. A vármegyénkben több önkormányzat is igyekszik mérsékelni a szülők terheit.

Máté Antal, Nyírbátor polgármestere lapunknak elárulta, az idei tanév elkezdését gyermekenként 10 ezer forintos támogatással segíti az önkormányzat.

Jól jön a segítség

– Az idei esztendőtől minden általános és középiskolás gyermeknek biztosítjuk a támogatást. A szülőknek kiküldünk egy formanyomtatványt, melynek kitöltésével igényelhetik az összeget. A 10 ezer forint nem családonként, hanem gyermekenként jár, így ahol három gyermeket nevelnek, ott 30 ezer forinttal járul hozzá a tanévkezdéshez az önkormányzat – hívta fel a figyelmet Máté Antal, akitől azt is megtudtuk, Nyírbátorban mintegy kétezer gyerek iskolakezdését támogatják.