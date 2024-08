A múlt hét elején az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy a csődbe ment utazási irodák biztosítóinak vissza kell téríteniük azoknak a szervezett utazásoknak az árát, amelyeket az utazók a Covid-járvány idején „elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények miatt” lemondtak.

A határozat előzménye, hogy 2020-ban Ausztriában és Belgiumban egyes utazók a koronavírus-világjárvány miatt felmondták a Kanári-szigetekre, illetve a Dominikára szóló utazási csomagjukra vonatkozó szerződéseiket. Az utazásszervező cégek fizetésképtelenné válását követően ezen vállalatok biztosítóitól kérték a már befizetett összegek visszatérítését, de a biztosítók ezt megtagadták arra hivatkozva, hogy csak az utazási iroda megszűnése miatt lemondott utazásokért felelnek, az ügyfelek által lemondott utazásokért nem.

Az utazási csomagokról szóló irányelv konkrétan azt írja elő, hogy az utazó jogosult a rendkívüli és elháríthatatlan körülmények miatti felmondás esetén a befizetett teljes összeg visszatérítésére – mutatott rá az unió bírósága. A testület úgy ítélte meg, hogy biztosítékot illetően nem indokolt eltérően kezelni azokat az utazókat, akiknek az utazási csomagja a szervező cég fizetésképtelensége miatt nem teljesíthető, illetve azokat akik „elháríthatatlan és rendkívüli körülmények” miatt mondták le a szolgáltatást, és az utazásszervező e felmondást követően fizetésképtelenné válik.

Három lehetőség

– A magyar utazási irodák nagyon korrekten jártak el a világjárvány kitörésekor. Miután biztossá vált, hogy az utazások elmaradnak, három lehetőséget ajánlottak fel ügyfeleiknek: átfoglalhatták az utazásukat egy másik időpontra, visszakaphatták a befizetett összeget, illetve kérhettek vouchert, amit egy másik utazásra használhattak fel – idézte vissza a magyarországi történéseket Bicsérdy Rita. A Sky Travel Utazási Iroda tulajdonosa és vezetője úgy tudja éppen ezért a magyar utasokat ilyenfajta kár nem érte, 98 százalékuk vagy utazhatott, vagy visszakapta a pénzét, s kizárólag emiatt csődbe ment magyar utazási irodáról sem tudnak.

– A maradék két százalékban nem hazai utazási irodákon keresztül utazó magyarok lehetnek érintettek, az tudjuk, hogy a Booking és fapados járatok üzemeltetői is tartoznak kártérítéssel magyar utasoknak.

– A voucher azért volt jó lehetőség, mert így biztos, hogy az utas a következő útján is velünk utazott, ez pedig egyfajta biztonságot jelentett mindkét félnek – tette hozzá az idegenforgalmi szakember, aki úgy látja, minden helyzetre fel kell készülni az utasoknak és az utazási irodáknak is.

Az útlemondás feltételeit szerződés rögzíti, a sztornó- biztosítás pedig garancia arra, hogy az utas ne veszítse el a befizetett összeget hirtelen és nem várt esemény bekövetkeztekor sem.