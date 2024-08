Drasztikusan emelkednek a közlekedési bírságok augusztustól. A Magyar közlönyben megjelent rendelet alapján a legkisebb bírság összege 50 ezer forint, míg a „plafont” 468 ezer forintnál húzták meg a döntéshozók. Persze ennél nagyobb is lehet a büntetési tétel, ha valaki halmozza a szabálysértéseket, és egyszerre többet is elkövet. Az emelkedés átlagosan 50 százalékos, így egy szabálytalan előzésért a korábbi 39 ezer forint helyett augusztus 15-étől már 65 ezret, a jogtalanul elfoglalt mozgáskorlátozott parkolóhelyért pedig 100 ezer forint helyett 150 ezret kell fizetni. A Tényeknek nyilatkozó Borbély Zoltán szakjogász szerint a büntetési tételek emelése a megelőzést szolgálja, és várhatóan lesz visszatartó ereje az intézkedésnek. Az általunk megkérdezett vármegyei szakértők azonban nem a bírságolásban látják a megoldást a közlekedési balesetek számának csökkentésére, hiszen a vármegye útjain közlekedő, akár visszaeső szabálysértőket eddig sem riasztotta el a büntetés.

A korábban baleseti helyszínelőként dolgozó Tar Béla gépjármű-szakoktató lapunknak elmondta, a visszaeső szabálytalankodók viselkedésén várhatóan nem változtat az új táblázat, ám hatása mindenképpen lesz.

– Nagy összegekről beszélünk, és úgy vélem, azoknál lesz visszatartó ereje a megemelt közúti bírságoknak, akik csak néha-néha követnek el szabálysértést. Ők jobban odafigyelnek majd az utakon, ám van egy réteg, amit ez hidegen hagy. Tudok olyan járművezetőről, aki egy hónap alatt három bírságot is kapott gyorshajtás miatt. Ha a büntetés bármilyen hatással lett volna rá, el sem követi a második szabálytalanságot, a harmadikat pedig végképp nem – hangsúlyozta Tar Béla.

A szakoktató arról is beszámolt, szinte minden nap látnak az utakon olyan sofőröket, akik áthajtanak a tilos jelzéseken, sőt az is többször előfordult már, hogy a tanuló lassít a sárgánál, a mögöttük haladó pedig kikerüli a tanulókocsit, és úgy hajt át a piroson.

Teltház az utánképzéseken

– A záróvonal-átlépés rendszeres, ahogy a szabálytalan sávváltások is. Borzasztó, ami a nyíregyházi utakon történik, és bár évek óta azt mondjuk, rendet kell tenni a fejekben, előrelépést egyelőre nem tapasztalunk. A rendőrök egyes szabálytalanságokért a bírságok mellett büntetőpontokat is adnak, és egyesek olyan gyorsan gyűjtik ezeket, és bukják a vezetői engedélyüket, hogy szinte „telt házzal” mennek az utánképzések. Ittas vezetésért is sokaknak kell utánképzésre menni, és sajnos volt olyan illető, aki e képzésre is ittasan érkezett. Az igazi visszatartó ereje nem a pénzbírságnak, hanem a jogosítvány elvételének van, ám jó lenne, ha a visszaesőktől – például ittas vezetőktől – végleg elvennék a vezetői engedélyt – tette hozzá Tar Béla.

Hasonlóan látja a helyzetet Bordás Béla városgondnok is, aki szerint a vezetői engedély korlátozása sokakat eltántorít a későbbi szabálytalankodástól.