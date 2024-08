Baleset, rablás

Simon Gabriella szólt a poggyászbiztosításról is: ez alapvetően kiterjed a külföldre vitt vagyontárgyak ellopására, elrablására, személyi sérüléssel járó balesetből vagy természeti katasztrófából eredő sérülésére. A biztosításunk kiterjedhet a felelősségbiztosítás körére is – ez baleseti eredetű testi sérülés okozása esetén fedezi a másik személy sürgősségi ellátásának költségeit –, valamint azokra a költségekre, melyek a szálláshelyen károkozás esetén felmerülhetnek. Az utasbiztosítások mellé választható gépjármű-segítségnyújtás, úgynevezett car assistance szolgáltatás, mely a szerződésben megszabott értékhatárig fedezi a helyszíni javítás, szervizbe szállítás, gépjárműtárolás, haza- vagy továbbutazás költségeit, és téríti az ezzel kapcsolatosan felmerülő kiadásokat. Az OVB Kft. nyíregyházi irodavezetője beszélt még a baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodásra vonatkozó, a baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosításról, de bizonyos termékek a kórházi napi térítést is biztosítják a szerződő számára, de egyes utasbiztosítások fedezik az elveszett, eltulajdonított úti okmányok pótlásának költségét is. Simon Gabriella elmondta: az utasbiztosítás díja függ attól, hogy hová (Európa vagy Európán kívüli ország), mivel (autó, busz, repülő, hajó), hányan (vannak csoportos és családi kedvezmények), hány napra utazunk, és hogy milyen szolgáltatási csomagot választunk.



Európai Egészségbiztosítási Kártya