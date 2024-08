Sikeres a kadétprogram

– Bár honvédelmi táborokról beszélünk, a foglalkozásokon a játékosság kerül az előtérbe, rendkívül sok élménygazdag program vér a gyerekekre. Megismerkedhetnek a lézeres, illetve az airsoft-lövészettel, különféle technikai sportokkal. Emellett egyes küzdősportok – mint a kempo, kyokushin karate és cselgáncs – világába is betekinthetnek és egyszerűbb önvédelmi fogásokat is elsajátíthatnak. Találkozhatnak a középiskolás kadétokkal is. Szintén nagy öröm számunkra, hogy a Honvéd kadét Program is rendkívül sikeres. A Magyar Honvédség immár 150 iskolával kötött szerződést, és mintegy 10 ezer kadét van már az országban. Az ő számuk is évről évre növekszik – tette hozzá. Dr. Simicskó István azt is elárulta, a honvédelmi sportközpontok beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, és azt szeretnék, ha a jelenlegi öt intézmény mellett később minden megyében, aztán valamennyi járásban lennének sportközpontok.