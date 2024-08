A nyári szünetben is folytatódnak az Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnökség rendezvényei. A múlt hónapban napközis táborokba szerveztek élménydús programokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein, hogy minél többen ismerjék meg a honvédség szerepét és fontosságát.

Nyíregyházán, a Zöld Liget tábor mindhárom turnusában érdekes programokkal várták a szünidőt töltő fiatalokat. Az arcfestés mellett a gyerekek lézerfegyverrel lőttek, és kipróbálhatták ügyességüket a katonák segítségével felállított akadálypályán is – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred. Azt is tudatták, a táborozók Leskovics András zászlós előadásában betekintést nyertek a történelem egyik legérdekesebb korszakába, a lovagkorba. Az előadó bemutatta a lovagok korhű öltözetét, és közben érdekes történeteket mesélt a korszakról. A ruhadarabok rendeltetetése mellett a táborozók az eredeti fizetőeszközökkel, drágakövekkel is közelebbről megismerkedhettek. A középkori „lovaggal” a Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület hagyományőrző táborában is találkozhattak a résztvevők, ahová Kárpátaljáról is érkeztek gyerekek. A program nemcsak látványos volt, hanem interaktív is, hiszen a táborozók kérdéseket tehettek fel, és közelebbről is megvizsgálhatták a páncélokat és fegyvereket, ezzel is bővítve történelmi ismereteiket.

A Csodavár tábor lakói a nyíregyházi Damjanich laktanyába látogattak el, ahol egyenruha- és fegyverzettechnikai bemutatót tekintettek meg, valamint betekintést nyerhettek a laktanyában szolgáló honvédek mindennapjaiba – tudatta a területvédelmi ezred.

Nyitott út a sereghez

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ rendszeresen szervez táborokat a térség hátrányos helyzetű gyermekei számára, ahol az idén is izgalmas programok várták őket. Ott sem maradt el az arcfestés, kipróbálták a lézerfegyvert és ők is találkoztak a honvédség lovagjával.

A táborok mellett a Magyar Honvédség egyéb rendezvényeken is tájékoztatja a honvédelem ügye iránt érdeklődő civil lakosságot a haderő kínálta lehetőségekről. Nyitott út a sereghez címmel kistérségi honvédelmi tájékoztatóprogramot indított el a Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnökség a vármegyénkben. A települések polgármestereinek közreműködésével szakmai honvédelmi tájékoztatókat tartanak az érdeklődőknek.