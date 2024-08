Brutális tűz pusztított Demecserben is, ötven lakóház volt veszélyben, amikor meggyulladt a kiszáradt bozótos a település határában hétfő délután. A helyiek szerint valaki szándékosan gyújtogatott. Az egész környék oltotta a lángokat, a lakók a tűzoltókkal együtt cipelték a tömlőket vagy a saját kerti csapjaikról locsolták a tüzet – derül ki a Tények riportjából.

A sűrű füstöt és a tüzet látva sokan rohantak haza, mert féltették az otthonukat. Egy férfi elmondta: munkából tartott haza, amikor észrevette, hogy alig néhány méterre az otthonától lángol az aljnövényzet. Azonnal oltani kezdte a tüzet, szerencsére akkor érkeztek meg a tűzoltók is.

A sűrű füst mindent beborított, sokan köhögőrohamot kaptak.

– A tűzeset következtében a mentők egy fiatal nőt láttak el könnyebb füstmérgezés miatt, majd stabil állapotban azonnal sürgősségi osztályra szállítottunk – nyilatkozta Ménes Dávid mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa.

Bevetették a Komondort is

Volt, aki slaggal védte az otthonát, egy a férfi pedig segített a tűzoltóknak a tömlőt cipelni. Azt mondta a Tényeknek, hogy a katasztrófavédelem nélkül biztosan porig égett volna az otthona.

Az oltáskor bevetették a Komondort is. A speciális tűzoltóautó akár a tűzfészekbe is képes behajtani, míg a személyzetet speciális berendezések védik a lángok között. Három ilyen van az országban, így csak a legveszélyesebb szituációkban használják.

Több településen is pusztítottak a szabadtéri tüzek, Tiszavasváriban, Nyíregyházán és Kisvárdán is dolgoztak a tűzoltók.

– Az egyik legnagyobb kiterjedésű szabadtéri tűz Demecserben keletkezett, körülbelül tíz hektáron pusztítottak a lángok, amelyek gondozatlan kertekből indultak el. Az erős szél nehezítette a munkát és veszélyeztette a lakóházakat – ismertette Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.