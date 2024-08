Mennyi is, 70? Gondoltál már arra, hogy „vén vagyok”? „Sovány vagy kövér vagyok. Öreg vagyok. Nem vagyok elég jó...” Minden nőnek üzenem: 70 év felett legtöbben életünk következő szakaszát éljük át. Abba a korba léptünk, ahol ráncokat, ősz hajat és pluszkilókat látunk. Látjuk a cuki 20-30 éveseket és emlékezünk. Már nem mi vagyunk a lányok a lenge nyári ruhánkban. Amit ők a fiatalságukkal és a lelkükkel érnek el, azt mi bölcsességünkkel és tapasztalatainkkal. Családot neveltünk, háztartást irányítottunk, fizettünk számlákat, kezeltük a betegséget, a szomorúságot és minden mást, amit az élet adott. Néhányan közülünk elvesztették a szeretteiket. Túlélők vagyunk. Harcosok vagyunk a csendben. Nők vagyunk, olyanok, mint egy klasszikus autó vagy egy finom bor. Még ha a testünk nem is olyan, mint régen, akkor is hordozza a lelkünket, a bátorságunkat és az erőnket. Mindannyian alázattal, méltósággal és büszkeséggel szeretnénk belépni életünknek ebbe a fejezetébe mindazzal együtt, amin keresztülmentünk. Soha nem szabad rosszul éreznünk magunkat amiatt, hogy öregszünk. Ez egy kiváltság, ami nem mindenkinek adatik meg.

Pálóczi Ilona