A nyírbogdányi önkormányzat augusztus elején olvasótábort szervezett tizennyolc gyermeknek a helyi művelődési házban. Az ismerkedést követően sok-sok udvari és társasjátékkal, könyvtármozival indult a tábor. A Bogdányi Tájházba is ellátogatott a csapat, a gyerekeknek és kísérőiknek Bogdányi Ferenc mutatta be az ott található eszközöket, de finom tejfölös kenyérlángost is kóstolhattak a vendégek. A nagy melegben fürdőzésre is volt lehetőség és fagyizni is elvitték a gyerekeket, akinek a település polgármestere, Lisovszki Tamás pizzával kedveskedett. A közösségi szolgálatukat az önkormányzatnál teljesítő középiskolások is részt vettek az olvasótáborban segítőként.