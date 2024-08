Fogadd örökbe! – kéri a Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. Az egyenruhások augusztus 16-án, a hontalan állatok világnapján ismét felkeresték a Rex Kutyaotthon Alapítvány örökbefogadásra váró kutyáit és macskáit.

Lógó nyelvek mindenhol

„A mentett, talált, elhagyott állatok (...) igenis tudják, miről is szól ez a fotózás! A kutyák a maguk nemében és természetével pózoltak a fotós láttán; kajlán, cukin, elbűvölően, karizmatikusan, mérhetetlen komolysággal, lógó nyelvvel, mosolyogva lógó nyelvvel, és olykor lógó nyelvvel. A macskák, hát ugye ők meg macskák, mi éreztük magunkat megtisztelve, hogy rájuk emelhettük a kamera objektívét. Az megint csak biztos, hogy ők nagyon szeretnék megtalálni a legjobb gazdit, aki örök társra lel mellettük, bármelyikükre is esik a választása. Mi már a fotózáson elvesztünk, és legszívesebben hazavittük volna az egész falkát!”

Összesen 63 rendőrségi dolgozó állt kamera elé a gazdájukat kereső állatokkal. A csapatot dr. Terdik Tamás vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya vezette, aki maga is elkötelezett állatvédő, így mi sem volt természetesebb, mint hogy a kezdeményezés élére állt.

„Nem tudom, hogyan történt a ebek és a rendőrök „társítása”, de mintha mindenki a saját kutyájával lenne a képeken” – olvasható a szívmelengető fotók alatt. „Három mentett kisállatom van, egy kutya és két cica. Én azt gondolom, minden kutyusnak, cicusnak szerető gazdira volna szüksége. Szuper kezdeményezés, és köszönöm ismeretlenül is!”