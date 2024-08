Tavaly beszámoltunk arról a versenyről, amit egy vajai család tagjai rendeztek meg a maguknak a településen található Tavirózsa Halastónál. Akkor úgy búcsúztunk el, hogy tájékoztatnak majd bennünket a 2024-es évi családi viadalról is. Nos, a srácok az idén is megrendezték a küzdelmet, ám ezúttal nem Vaján, hanem Oroson. Ennek okairól, valamint a többnapos versenyről Soós Krisztián tájékoztatta a szerkesztőségünket.

Az epres bojli ízlett a halaknak

– Az Orosi-tóban jóval nagyobb halak élnek, mint Vaján, ezért gondoltunk arra, hogy rendezzük meg ott az idei versenyünket. Nem csalódtunk a tóban, sikerült egyrészt nagyobbakat, másrészt több halat is fognunk, mint az elmúlt évben Vaján. Egy nyári péntek délután 6 órakor kezdtük meg a versenyt, és vasárnap délig horgásztunk. Ez idő alatt 6,5 mázsa halat fogtunk. Igaz, most egy résztvevővel többen is voltunk, mert beszállt egy újabb családtag a küzdelembe – elevenítette fel a verseny emlékeit Soós Krisztián. – Vittünk magunkkal sátrat, de volt a parton filagória is. A tó tulajdonosa, Hódi László adott nekünk hűtőt, így az innivalókat le tudtuk hűteni. A tógazdát már ismertük korábban is, ugyanis Hódi László szintén vajai származású, s övé volt egykoron a vajai Tavirózsa Halastó is.

– Az idei versenyünk során csak a három kilogramm feletti halakat vettük figyelembe. Ez a limithatár nem jelentett gondot, hiszen a legkisebb halunk is legalább 5 kilogrammos volt. Horogra akadt ponty, tokhal, amur és harcsa. A kifogott halakat lemértük, lefertőtlenítettük, s engedtük is vissza. Két bottal horgásztunk. Segítettünk egymásnak a szákolásban, a mérlegelést is közösen végeztük. A családi verseny legnagyobb halát Kiss Tamás fogta, a ponty 14,5 kilogrammot nyomott a mérlegen. Magát a versenyt Kiss Tibor nyerte meg 31 darab hallal. Csalinak epres bojlit használtunk, a legtöbb halat szerintem ezzel fogtuk. Főleg az éjszakai órákban jött meg a halak étvágya. Érdekességként említem, amikor megérkeztünk, én magam 18 órától 22 óráig 11 darab pontyot fogtam. Szóval nem unatkoztunk. Előfordult, hogy még enni sem tudtunk, mert szinte egymást érték a kapások. Szép és erős halak voltak, igencsak meg kellett velük küzdenünk. Az átlagsúlyuk 8 kg körül lehetett.