Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt muzsikál augusztus 14-én, szerdán 18 órától Cégénydányádon (Zrínyi u. 2.). A zenészek, akiknek nem titkolt célja a nemzeti identitás erősítése és a tisztelgés a nagy magyar zeneszerzőink, népdalgyűjtőink előtt, a Kárpát-medencei ősi hangszerek mellett modern hangszereket is használnak, egyszerre jelenik meg alkotásaikban a múlt és a jelen zenei hangulatainak rezgése. A szaxofonos és zeneszerző, Bársony Bálint és együttese az elmúlt tíz évben két nagylemezt, 16 videóklipet és 5 koncertfilmet jelentetett meg, állandó fellépői a rangos határon túli és hazai kulturális eseményeknek.

