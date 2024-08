Már 12. alkalommal rendezték meg Palóznakon a Jazzpikniket, ahova vármegyénkből is nagyon sokan érkeztek nemcsak zenerajongóként, hanem fellépőként is. Különleges zenei utazásban lehetett része a fesztiválozóknak, ilyenkor három napra a jazz balatoni fővárosa lesz a kis település: a faluban több kisszínpadon és egy nagyszínpadon a plédeken ejtőzve, vagy a füvön táncolva, este pedig a csillagok alatt szólnak a különleges dallamok. A legszínvonalasabb hazai és külföldi fellépők koncertjei mellett finom borokat is kortyolgathatnak a résztvevők. Idén is igazi világsztárdömping várta az érdeklődőket a Jazzpikniken, fellépett többek között: Anastacia, Tony Hadley, Morcheeba, The Brand New Heavies, Izo FitzRoy, Kraak & Smaak, MF Robots, és még a nemzetközi és hazai zenei élet kiváló előadói, zenekarai. Természetesen nem kell szégyenkeznie a vármegyénknek sem, hiszen tehetséges nyíregyházi zenészek is színpadra álltak és kápráztatták el profizmusukkal a közönséget: Gyányi Marcell a New Fossils basszusgitárosaként, vagy Boros Levente a Pénzes Máté és a zseb, illetve a The Qualitons zenekarok dobosaként.