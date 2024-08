– Az igazi siker az, hogy sportol, hogy közösségben van, ahol önmaga lehet, ahol mindenki a másik boldogságának képes örülni. Az úszás mellett szárazföldi edzése is van Pepének heti egyszer, amit a ViniBike remek csapatával végez. Ezek az edzések nem csak az erőnlétre, hanem a mentális felkészítésre, az együttműködésre, illetve a kommunikációra is fókuszálnak. A srácok itt az egyetemista fiatalokkal közösen sportolnak, és a sporton túl az életre is készítik őket. A rendszeres tréningek mellett Pepének lehetősége van az úszószakág edzőtáboraiban is részt venni. Ezúttal Wiesnerné Oravecz Éva szakágvezető és stábja professzionálisan készítik fel a válogatottat a versenyhelyzetekre. A srácok itt megtapasztalják, milyen a családtól távol lenni, bizalom alakul ki az edzők és a csapattagok között, hiszen egy nemzetközi versenyen is csak egymásra hagyatkozhatnak. Önállóságot, szabálykövetést, együttműködést tanulnak.

- A férjemmel közösen csinálunk mindent. Az egész családunk aktív részese Pepe sikerének és a speciális olimpiai mozgalomnak is. A sport megmutatta, hogy sok utunk lehet. Nem kell elhinnünk, hogy a kitaposott út az egyetlen, de azt is megtanultuk, hogy a mi utunkért nekünk kell tenni. Ha egyikünk elfárad, a másik felsegíti a földről. És ezt próbáljuk tenni olyan szülőtársakkal is, akik hasonló cipőben járnak.

Szülőként valójában azon túl, hogy a Down-szindrómával járó sajátosságokra igyekszünk jól reagálni (fejlesztések, képzések), semmiben nem csinálunk mást, mint ha tipikus fejlődésmenetű gyermekünk lenne. Szeretjük, és engedjük, hogy önmaga legyen. A legnagyobb kihívás nem Pepe, hanem az a nagyon gyerekcipőben járó és sztereotípiákból táplálkozó környezet, ami körülvesz minket. A mi feladatunk megteremteni a feltételeket, még ha ez sokszor nehezített pálya is, de nem lehetetlen. Mert olyan nincs. Mindig lesz egy Gabi bácsi, egy Brigi néni vagy Krisztina néni. Mindig lesz ViniBike és mindig lesz speciális olimpia.