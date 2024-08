Eloltották a tűzoltók a raktárépületekben keletkezett tüzet Nyíregyházán, ahol a Rákóczi utcában több, ruhák tárolására használt raktárépület gyulladt ki - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság – ennek idestova másfél hete.

A helyi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték az utómunkálatokat. Az oltásban a városi egységek mellett a kisvárdai, a hajdúnánási, a szerencsi, a záhonyi, a baktalórántházi és a demecseri egységek mellett több szabadnapos tűzoltó is részt vett, munkájukat erőgép segítette.

A tűz egy kétszintes irodaépületre is átterjedt. Egy embert a tűzoltók mentettek ki az épületből, őt a mentők könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Az oltás idejére több órára teljesen lezárták a forgalom elől a 38-as főút városból kivezető szakaszát. A tűz sűrű, fekete füstjét a város távolabbi pontjairól is látni lehetett.

– A Rákóczi utcán történt tűzesettel összefüggésben tűzvizsgálati eljárás indult, folyamatban lévő ügyről nem tudunk tájékoztatást adni az ügy lezárultáig – reagált érdeklődésünkre Dudás Szilvia tűzoltó százados, a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője.