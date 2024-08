Ha manapság valaki kenyeret venni tér be egy közepes méretű üzletbe, számtalan fajtájú, formájú, anyagú kenyérrel találja szembe magát, csak győzze az ízlésének megfelelőt közülük kiválasztani! Szokás nosztalgiával emlegetni a „régi szép időket”, amikor a gyerekek alig várták, hogy megkóstolhassák nagyanyáik házi kemencében sütött nagy, kerek, barna héjú, még forró kenyerét, vagy a frissen sült cipót. „Az volt ám az igazi kenyér!” – mondják sokan, de annak megjelenését, elterjedését, elkészítésének módját igazából csupán kevesen ismerik. Lássuk hát, milyen is a magyarok kenyere!

Asszonyi munka

A Néprajzi Lexikon sommás megfogalmazása szerint a „kenyér gabonafélék, illetve kukorica lisztjéből sült, erjesztett tészta, az újkorban alapvető néptáplálék.” Magyarországon a 19-20. században a házikenyér nyersanyagában és készítésmódjában sokféle változat fordult elő. A magyar nyelvterület különböző részein búza- vagy rozslisztből, illetve a kettő keverékéből sütik, de néhány részen árpa- vagy kukoricalisztből (szükségmegoldásként krumplit is hozzáadva) készítik. A nyersanyagok közül sohasem hiányozhat az erjesztőanyag, amit eleinte a kovász, a századfordulótól kezdve a sajtolt élesztő jelenti. S ha már megvan az alapanyag, következhet a 18-20 órát is igénybe vevő kenyérkészítés folyamata. Először a dagasztás (amit addig kell folytatni, amíg „meg nem csordul az eresz”, azaz a gazdasszony homlokán meg nem jelennek a verejtékcseppek!), majd a gömbölyűre kiszakított tészta érlelése, „kelesztése” következik. Mindez asszonyi munka, a férfiak, vagy a dagasztást már nem bíró idősebbek a tűz rakásában, a kemence megfelelő felfűtésében vehetnek csak részt. Amikor a kemence sütésre kész, a kerek szakajtókosárból a megkelt nyers kenyértésztát sütőlapátra borítják, s azzal rakják be az előtte a parázstól és hamutól megtisztított kemence forró aljára. A házikenyerek átlagos súlya 5-6 kilogramm, alapátmérőjük 35–40 centiméter, az alföldi búzakenyerek magassága eléri 20-25 centimétert is.

Augusztus 20-án megszentelik az új kenyeret

Fotó: MW-archív

Éjszakára időzítették

A háztartásokban a kenyérkészítés többnyire kéthetente megismétlődő munkát jelentett. Általános gyakorlat, hogy a kovász érlelését és a dagasztást éjszakára időzítik, hajnalban vetik be a kemencébe, ahol azt két órán át sütik. Rendszerint utoljára egy kis kerek cipót raknak be a kemencébe, amit legelőször vesznek ki, hogy ellenőrizzék a kenyér minőségét. Azért érdemes azt is megnéznünk, hogy mikor is vált a kenyér a magyarság alapvető élelmiszerévé! A kora középkorban a liszt fogyasztása nem volt általános, a gabonaféléket inkább kása formájában ették. Magyarországon a rendszeres házi kenyérkészítésről a 14. század közepétől vannak adatok, amelyek a jobbágyszolgáltatások között említik a kenyéradást, de a várkatonaság élelmezéséhez a 16. századtól ily módon is hozzá kellett járulniuk. Az akkor már nem lepény, hanem domború formájú magyar kenyér jelentős mennyiségű fogyasztása kirívó volt Európában, s ez a forma csak az újkorban került előtérbe, de máig nem jutott kizárólagos érvényre Európa-szerte.