Csatlakozva a Budapest Central European Fashion Weekhez, különleges, csak néhány napig látogatható kiállításon mutatják be legújabb ruhakölteményeiket a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium divattervező diákjai. A rendhagyó tárlatnak a Labor Café ad otthont.

Tojástartót is felhasználtak

Szalai Anikó, az intézmény oktatója a szerdai megnyitón elmondta: tanulóik az impresszionizmus jegyében festettek meg ruhákat a kiállításra, a szecessziós szoknyákat dolgozták fel, illetve a nagyközönség elé tárták terveiket és moodboardjaikat is. Az újrahasznosítás is fontos része volt a bemutatónak, a fiatalok farmerből készítettek ruhákat, ékszereket és kiegészítőket. Az alternatív anyaghasználat sem állt tőlük távol, munkáikban tojástartót, fa karikát és PET-palackot is fellelhetnek a tárlat látogatói. A megnyitón után kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt.

A kiállítás még hétvégén megtekinthető a nyíregyházi adománykávézóban, ahol szombaton és vasárnap is 14–18 óra között várják az érdeklődőket.