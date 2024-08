Idegmérget tartalmazó rovarölő szerrel mosta meg a gyerekei haját egy nő Ópályiban. Tetvek ellen használta a szert, amitől később a gyerekei rosszul lettek, a legkisebb, 2,5 éves kislány el is ájult. A gyerekek életét sikerült megmenteni, de az anya ellen eljárás indult, most pedig újabb szakértőket vontak be az ügybe, a kicsiknek ugyanis akár maradandó agykárosodásuk is lehet.

Tetvek ellen használta a szert

Egy Diazinon nevű rovarölő szerrel mérgezte meg három kislányát az anya, aki a Tények információi szerint azért mosta ezzel a gyerekei haját, hogy így irtsa ki a tetveket. Az egyik falubeli a riportban elmondta, hogy a 2 és fél éves kislány akkor lett rosszul, amikor anyukájával hazafelé mentek a boltból. A kicsi hányt, elájult, ezért azonnal hívták a mentőket. Nem sokkal később a 8 és 12 éves gyerekek állapota is romlani kezdett, így újra tárcsázták a 112-t. A gyerekeket életveszélyes állapotban vitték kórházba.

A Tények információi szerint a kórház dolgozói nem tudták, hogy mi baja lehet a három kislánynak, mert az anya csak annyit mondott az orvosoknak, hogy tetűirtót használt. Ám addig faggatták, vizsgálták a legkisebb lányt, amíg ki nem derült, hogy idegmérget tartalmazott a hajmosószer. Az eset három hónapja történt. Az anya ellen eljárás indult, az ügyben most szakértőket hallgattak meg.

– A vegyészszakértő a gyanúsított által használt szert, az igazságügyi orvosszakértő a gyermekek sérüléseit, míg az anyát igazságügyi pszichológus szakértő vizsgálja. A szakvélemények várhatóan szeptemberre készülnek el – mondta el dr. Márton Anett, a vármegyei főügyészség helyettes szóvivője.