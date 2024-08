Akik az előző évezredben születtek, biztos emlékeznek rá, hogy milyen volt még klíma nélküli, faburkolatú, lehúzható ablakos fülkés kocsival eljutni a következő településre, vagy éppen forgatható ülésekben komfortkocsiban utazni. A MÁV-Volán csoport idén is különleges retró eseménysorozattal készül, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is meg lehet csodálni a különleges járműveket, de akár rövid időutazás erejéig ki is lehet próbálni a retro vonatokat, buszokat.

A Bivaly 424-es gőzmozdony 100 éves.

Számos jeles alkalmat ünnepel idén a magyar vasút, több járműsorozat kerek évfordulóját is. A V63 „Gigant” villamosmozdonyok ötven éve gördültek le a gyártósorról, az M44-es „Bobó” tolatómozdonyok pedig 70 évesek lettek, míg a magyar InterCity-motorvonatgyártás egyedi járműve, a Samu: 30 éves az idén, mely ezúttal Nyíregyházára közlekedik múltidéző minibár szolgáltatással. A 424-es „Bivaly” becenevű gőzmozdonyok első példánya kereken 100 éve készült el, és állt forgalomba, amiből a hazai és külföldi vasutaknak összesen 514 darabot gyártottak. A személykocsik terén az EuroCity-flotta gerincét nyújtó CAF járműsorozat első járművei lettek 30 évesek 2024-ben – tájékoztatott a MÁVcsoport.

Az évfordulós járművek kiemelt szerepet kapnak az idei retró rendezvényeken. A nyári szezon egyik legnagyobb ilyen eseményét Debrecenben és térségében szervezik meg, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva. A térségi fővonalakon és a mellékvonalakon, így vármegyénkben is várható a különleges járművek megjelenése a menetrend szerinti vonatokban, különvonatokban. A múltidéző szerelvények augusztus 18-án és 19-én állnak forgalomba. A járatok az általános díjszabás szerint vehetők igénybe, az utazási kedvezmények, bérletek, napijegyek érvényesek.

Retró büfékocsi múltidéző falatokkal

Budapest - Záhony között

A Latorca InterCity vonatpáron vasárnap és hétfőn egy idén 30 éves, gyártásközeli arculattal rendelkező CAF étkezőkocsi közlekedik, ahol az elmúlt évtizedek kiemelt EuroCity vonatainak kínálatából kóstolhatnak meg az utasok múltidéző fogásokat. Forgalomba áll azIC2G étkező-bisztrókocsi is, vasárnap egy Tokaj InterCity járaton, illetve a Budapest és Fehérgyarmat között közlekedő Kraszna InterCity vonaton, hétfőn a Fehérgyarmatról a fővárosba tartó Kraszna IC-n, majd a nap további részében, illetve kedden egyes Tokaj InterCity járatokon lehet vele utazni.