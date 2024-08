Megszokhattuk már, hogy a VIDOR Fesztiválon az igényes szórakozás mellett a testmozgás is középpontba kerül: erre ebben az évben a IV. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál ad lehetőséget, amit augusztus 24–25-én rendeznek. A program szombaton motivációs esttel kezdődik a Szindbádban, másnap pedig különböző távokon (1, 5, 10 és 21 kilométer) indulhatnak a futni vágyók. A félmaratoni távot a versenyzők – egyéni, duó, vagy trió formában – Nyíregyháza legszebb részein tehetik meg. Lesz egy jótékonysági futás is, ahol a gyermekkori elhízás megelőzéséért teljesíthetik a távot a résztvevők: a felajánlott összeget jótékony célokra ajánlja fel az eseményt szervező egyesület, a Mozaik Med. Dr. Bana Richárd elnök a futófesztivál sajtótájékoztatóján elmondta: futóközösségükkel arra törekednek, hogy rendszeres, ingyenes mozgáslehetőséget biztosítsanak a lakosságnak, ez a fesztivál pedig éves célt ad a mozogni vágyóknak. A hétvégi eseményen kiemelten figyelnek a gyerekekre, vendégük lesz a Brandnyúl formáció, akik a koncert mellett a futásra is vállalkoznak, és mert fontosnak tartják a prevenciót, a standokon egészségügyi szűrések is lesznek.