Augusztus 14-18. között szervezik meg a 23. Partiumi Magyar Napokat Szatmárnémetiben, Nyíregyháza testvérvárosában - írták közleményükben a szervezők.

Több helyszínen, a hagyományosnak számító Kossuth-kert mellett a Tűzoltótorony parkjában, a Szépművészeti Múzeumban és az Északi Színházban lesznek programok.

A Kossuth-kertben szatmári termékek vásárával, borudvarral, népzene- és néptáncbemutatókkal várják a közönséget, de főzőverseny, emléktorna, ügyességi versenyek és kézműves foglalkozások is lesznek.

Számos kulturális és szórakoztató programmal készülnek: színházi és bábelőadások, filmvetítések, kulturális előadások és koncertek is várják a partiumi közönséget. Szerdán Jó leszel, erős, békés és szabad címmel a decemberben elhunyt, szatmárnémeti születésű Kovács András Ferenc költőre emlékeznek a Szamos Diákirodalmi Kör, a LiterArt Magyartanárok Egyesülete és a Harag György Társulat szervezésében.

Csütörtökön Lackfi János Medveles című előadása látható a színházban.

A koncertek sorát csütörtökön Demjén Ferenc nyitja, pénteken a Magyar Örökség-díjas Pál István Szalonna és bandája lép fel, majd a Margaret Island koncertezik. Szombaton a Pandora Projekt és a Don't stop the Queen tribute zenekar, majd a Blahalouisiana lép színpadra. Vasárnap a Dolly Plussz együttes zárja a szatmárnémeti rendezvénysorozatot.

További részletek a rendezvény honlapján (www.partiuminapok.ro) találhatók.