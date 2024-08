Továbbra is magas a parlagfű pollenkoncentrációja az egész országban. A hét közepére a keleti részben elérte a nagyon magas szintet, s bár átmenetileg enyhülhet, a hét végétől ismét nagyon magas pollenterhelés várható – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentésében. Az esetleges zivatarok előtt megerősödő szél felkavarja a pollenszemeket, ami hirtelen állapotromlást, rohamszerű tüneteket okozhat az allergiásoknál, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy ilyen esetben az érintettek húzódjanak zárt helyre és csukják be az ablakokat.

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan közepes, a kenderféléké a közepes-magas, az ürömé és a libatopféléké az alacsony-közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a rézgyom és az ernyősvirágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma magas, az Epicoccumé alacsony.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal parlagfű-bejelentő rendszeren keresztül továbbra is bárki jelezheti, ha a gyomnövénnyel fertőzött területet talál. További résztelek: https://pbr.nebih.gov.hu/.