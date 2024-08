„Élménydús táborozásunk első napján elfoglaltuk a 8 ágyas házainkat, berendezkedtünk, délután lementünk a strandra, és rögtön belevetettük magunkat a szokatlanul meleg Balatonba. Rengeteget úsztunk, játszottunk” – olvasható a nyíregyházi Arany- és Apáczai-iskola diákjainak élménybeszámolójában, amit a nyirvv.hu-n tették közzé.

„Másnap zenés ébresztőt kaptunk és az úti cél a Sárvári Termálfürdő volt. Sok különböző medence és csúszda állt a rendelkezésünkre. Kedden Tapolcára látogattunk, ahol a Tavasbarlangot kerestük fel. Érdekes információkat tudtunk meg a barlangrendszer keletkezéséről idegenvezetőnktől, és egy kisfilmet is megtekintettünk a környező országok természeti látnivalóiról. Majd 73 lépcsőfok vezetett le a tóhoz, amelyben csónakázási lehetőség is volt. Kísérő tanáraink is kivették részüket az evezésből, melyet nagyon élveztünk. Fantasztikus élmény volt.

Szerdán a Sümegi várban láttunk egy érdekes kocsi- és hintó kiállítást és egy remek lovagi tornát, melynek végén a közönség állva tapsolt. Csütörtökön ismét hétágra sütött a nap, és a nagy hőség ellenére délelőtt a Szigligeti várat vettük be. Sokunknak meggyűlt a baja az emelkedővel, és a meleggel, de ennek ellenére megbirkóztunk a feladattal. Meglett a jutalom is, gyönyörködtünk a szép kilátásban, finom kézműves fagylaltot és ajándékokat vettünk, végül egy solymászbemutatót láttunk. Az utolsó nap a pakolással és búcsúzással telt. Szomorúan vettük tudomásul, hogy elrepült az idő, haza kell indulnunk. Bár ezen a héten az augusztus szokatlan meleget hozott, azért nagyon jól éreztük magunkat a rengeteg programnak köszönhetően. Reméljük, hogy máskor is lehetőségünk lesz itt táborozni”.