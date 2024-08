Fekete a menő

Vannak akik megkapják a listát a tanév végén, és minél hamarabb, a nyár elején már letudják a tanszerek beszerzését, de augusztus elején szép lassan elkezdődik a szezon, az igazi tömeg pedig huszadika után várható. – Szeptember elején jellemző még egy hullám, amikor a pedagógusok a középiskolákban megmondják, hogy melyik tantárgyból, milyen füzetet szeretnének, vagy kiderül például, hogy mennyi tankönyvet kell befedni. Természetesen idén is számtalan mintázattal, grafikával lehet a füzeteket, tolltartókat, iskolatáskákat megvenni, de ami most az idősebb korosztálynál nagyon keresett: az egyszínű fekete, legyen az tolltartó vagy akár füzet – részletezte a papír-írószer tulajdonosa, meg felhívta arra is a figyelmet, hogy akik nem az első osztályt kezdik, érdemes legelőször átnézni, hogy mi van otthon, mi maradt meg tavalyról. Lehet van még üres füzet, ceruza-, filctoll-, festék-, ecsetkészlet, fedőpapír, vagy a név feltüntetésére szolgáló matricák, amelyeket szeptemberben csak elő kell húzni a fiókból.

Dupla költség

Séra Jánosnénak most fognak hatodik osztályba menni az ikrei, ugyanabba az iskolába járnak a gyerekek, és ráadásul osztálytársak is. – Nekünk minden évben duplázni kell a tanszereket, eszközöket, ruhákat, így anyagilag ez az időszak kicsit megterhelőbb. Vásárlás előtt mindig böngészem a netet, hogy hogyan alakulnak az árak, mennyi kiadásra kell számolni. Aztán együtt elmegyünk megvenni a fiúkkal a tanszereket. Amikor alsósok voltak, a kapott lista alapján szereztük be a szükséges felszerelést, de előtte mindig ellenőriztük, hogy mi az ami megmaradt az előző évről. Felsőben már sok mindennel megvárjuk az első iskolai napokat, hogy a különböző tanórákra milyen füzetek, könyvborítók kellenek. Mivel egy osztályba járnak, így sajnos nálunk nincs olyan, hogy megöröklik a megmaradt tanszereket, vagy használja a fiatalabb az idősebb testvér eszközeit. Mindenből mindig kettőt kell venni. Múlt héten nekiálltam a ruhás szekrényüket is átnézni, és szinte alig maradt olyan darab, amit ne nőttek volna ki. Úgyhogy most az őszi ruhatárukat is fel kell tölteni – részletezte az iker fiúk anyukája, és megjegyezte: segítség a családnak, hogy a férje kap iskolakezdési támogatást, de ez csak kis része a kiadásoknak.