Rácsodálkoznak az univerzumra

– Ne felejtsük el, hogy a munka oroszlánrészét a helyi szervezők és csillagászok végzik. Javarészt az ő munkájukon múlik, mekkora élményt adnak a közönségnek. Az időjárást sem szabad kihagyni a képletből, hiszen mind a hullócsillagleshez, mind a távcsöves bemutatóhoz derült égbolt kell. A visszajelzések viszont elsöprően pozitívak: belenézni a távcsőbe, felfedezni azokat a színeket és formákat, amikről az ember hallott már, ugyanakkor saját szemmel megtapasztalni egészen más élmény. Mindezt egy lelkes, kiváló közösség valósítja. Nagyon jó beszélgetések színterei ezek a programok, amik a közösségi élmény mellett egy rácsodálkozást is nyújt az univerzumra – tette hozzá. Dr. Barna Barnabás arra is rávilágított, a kémlelés mellett a csillagászok a szakmai hátteret is biztosítják a programokon, így a látvány mellett az univerzum működésébe is betekintést nyernek a résztvevők.

Az Egy Hét a Csillagok Alatt sorozat keretében Nyíregyházán is lesznek programok. Az Arcturus Csillagászati Egyesület szervezésében távcsöves és naptávcsöves bemutatóra, továbbá lézeres csillagképtúrára várják az égbolt szerelmeseit ma 18 órától, a Bujtosi Városliget szigetén. E bemutató azt is feltárja, hogy még a városi fények mellett sem lehetetlen gyönyörködni a csillagos égboltban. Egy héttel később ismét lesz program: augusztus 16-án a Geri-domb ad otthont egy hasonló bemutatónak, szintén 18 órától. Bár a programok ugyanazok lesznek, mégis egészen más élményt nyújt egy erdős terület közelében fekvő magaslatról kémlelni az eget.

Dr. Barna Barnabás arra hívta fel az érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvénysorozat weboldalán részletes információkat találhatnak az egyes programokról. Érdemes tájékozódni, hiszen az időjárás miatt esetlegesen előfordulhatnak változások.