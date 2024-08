Az elmúlt években a Leveleki-víztározónál mindig volt valamilyen fejlesztés. Az arra járók most éppen a készülő természetvédelmi múzeumra figyelhetnek fel. A tógazdát, Mikucza Zsoltot kérdeztük meg, mit kell tudni erről az intézményről.

– A Leveleki-íztározó mint horgászvíz egyedülálló infrastruktúrával rendelkezik. Kiépült körülötte például egy 6-7 kilométeres tanösvény is, ami a Matula bácsi tanösvénye nevet kapta, s amit számos információs táblával láttunk el. A gyalogosan közlekedők két óra alatt, a kerékpárral érkezők 45 perc alatt körbe tudják járni a tavat, ismereteket szerezhetnek a növény- és állatvilágáról. Lesz majd egy nagy madártani kilátó is a tanösvény részeként egy pályázatnak köszönhetően, a magasból rá lehet majd látni a nádasokra, az ott élő és fészkelő madártelepekre – magyarázta a tógazda.

– A tanösvény végén várja az érdeklődőket a Hídvégi Béláról elnevezett Horgász, Vadász, Természetvédelmi Múzeum, aminek fő célja, hogy bemutassa a vármegye értékeit. Hídvégi Béla is kap majd egy sarkot a múzeumban, hiszen nem vitás, hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb magyar vadásza, a magyar vadásztársadalom ikonikus alakja, élő legenda. Nagy megtiszteltetés, hogy jó barátom hozzájárult ahhoz: a nevét viselheti a természetvédelmi múzeum. A belső építészek elkezdték a munkát, folyamatosan gyűjtjük a felajánlásokat, amik egyrészt horgászrelikviák, másrészt a vadászattal kapcsolatos tárgyak. A terveink szerint egy-másfél hónap múlva nyitná ki kapuját a múzeum az érdeklődő látogatók előtt. Szeretnénk a múzeumhoz méltó megnyitó ünnepséget tartani majd, amire természetesen meghívjuk Hídvégi Bélát is, nélküle meg se nyitnánk a múzeumot. A tárgyak gyűjtése folyamatos lesz, remélem, Bélától kapunk majd további felajánlásokat is. A terveink között szerepelnek továbbá filmvetítések is, s az udvaron is szeretnénk majd elhelyezni kültéri információs táblákat – tette hozzá Mikucza Zsolt.