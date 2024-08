Az ötlet Mikucza Zsolttól, a Leveleki-víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal-Vad Kft. tulajdonosától származik. A legújabb podcastünk vendége mesél a beszélgetés során az ötlet megszületéséről, s arról, miért pont Hidvégi Béla nevét kapta a gyűjtemény. Kérésünkre felidézi azt az emlékét is, amikor Közép-Ázsiában először találkozott és először vadászott napjaink ikonikus magyar vadászával. Bemutatja a múzeum anyagát is: a kiállított tárgyak és dokumentumok között egyaránt megtalálhatók a horgászattal és vadászattal kapcsolatos relikviák, valamint vármegyénk természeti értékei is.