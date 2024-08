Samassa József egri érsek azzal tette emlékezetessé pappá szentelésének 50. évfordulóját, hogy saját költségén templomot építtetett a Nyírség fővárosában. Mivel a templomszentelés napját augusztus 20-ra tűzte ki, a helyi római katolikus egyházközség az államalapítás ünnepén templomának szentelésére is emlékezik, immár 120 éve.

Lebontották a régit

Már csak régi képeslapok őrzik a római katolikusok 1814-re felépült ótemplomának emlékét. E 900 főre méretezett templom a 20. század elejére már szűknek bizonyult a hívek befogadására, akiknek a lélekszáma erre az időre meghaladta a 6 ezret. Verzár István esperes-plébános vezetésével 1899-ben értekezletet tartottak a katolikusok, akik ekkor elhatározták, hogy új templomot emelnek. Döntésükről tájékoztatták az egri érseket, aki megbízta dr. Bodnár István egyházmegyei ügyvédet, hogy készítsen jelentést. Bodnár összegzésének lényege: „templomunk jelenlegi állapota egy cseppet sem alkalmas arra, hogy a katolicizmus nimbuszát fenntartsa, vagy emelje városunkban”. Három lehetőséget vázolt fel az érsek előtt: az első a meglévő templom bővítése, a második egy új, nagy templom építése és a régi elbontása, a harmadik pedig a jelenlegi templom megtartása mellett egy második templom építése volt. Samassa a második javaslat mellett döntött, azzal a kiegészítéssel, hogy az új templomot saját költségén építteti meg. A meglévő templom elbontását városrendezési szempont is indokolta, mivel ezzel felszabadul a főtér, ezért a városi képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot, mely az új templom helyéül a napi piac helyét javasolta. Ez az érsek tetszését is elnyerte, hiszen az új templom központi helyen épülne fel, így megköttetett a csereszerződés, amelyre a vármegye is rábólintott. Az új templom területének pontos kijelölésekor még arra is ügyeltek, hogy az a királyi törvényszék épületétől kellő távolságra legyen, így a harangozás és az orgonajáték nem fogja zavarni a hivatalnokok munkáját, valamint elegendő hely lesz a körmenetek tartására is.