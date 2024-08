– "Ennek köszönhetően a világegyházzal való találkozás élményében már volt részem. A Német Magyar Kollégiumban a különböző nemzetiségű hallgatókkal együtt sokrétű tapasztalatot szereztünk, és igazán színes volt az egyetem világa. Ez ugyan sokszor hozott akár konfliktusokat is, de nagyon fontos volt azt megértenünk, hogy ugyanaz a Jézus szólított meg bennünket, és ugyanazt az evangéliumot hirdetjük. A kinevezés több feladatot is magában foglal. Az első és legfontosabb feladat a Pápai Magyar Intézet vezetése. A PMI-ben felszentelt papok, egyházi személyek továbbképzése, tudományos fokozataik megszerzése folyik, illetve tanulmányi házként is működik. A legkiemelkedőbb egyházi egyetemek Rómában vannak. Egyházi közösségünk és a hitünk tudományának is a fellegvára, Róma. A PMI biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy az ott tanulmányaikat folytató papok, egyházi személyek zavartalanul folytassák a tanulmányaikat, és megélhessék a közösség élményének ajándékait. A PMI rektora, a Püspöki Konferencia római ágense (ügyvivője), valamint Magyarország szentszéki nagykövetségének egyházi tanácsosa. Az elmúlt években tovább bővült ez a feladatkör. Jelenleg a rektor tölti be az Olaszországban működő magyar katolikus egyházi közösségek főlelkészi feladatát és részt vállal a Szent István Alapítvány munkájában is. Sokrétű a feladat, és mindegyik más-más jellegű."

Törő András Debrecenben született 1988. január 23-án. 2013. június 25-én szentelték pappá Nyíregyházán a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye számára. Geszteréden nőtt fel, tanulmányait Vácott, Egerben, illetve Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában végezte, ahol 2015-ben spiritualitásból szaklicenciátust szerzett. Teológiai doktorátust a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szerzett 2020-ban.2015-2020 között püspöki titkár, majd 2020-2023 között püspöki irodaigazgató volt. 2018-tól mostanáig egyetemi lelkész és a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium igazgatója, illetve 2021-től országos katolikus egyetemi lelkészi referens, 2023-tól a Debreceni Karitatív Testület elnöke, továbbá 2023-tól a debreceni Megtestesülés Plébánia plébániai kormányzója, kerületi esperes volt. 2018-tól püspöki tanácsos. 2024. augusztus 15-től a római Pápai Magyar Intézet rektora.

A Pápai Magyar Intézet a magyarországi egyházmegyékből küldött fölszentelt papok továbbképzését szolgáló kollégium, amely 1928 óta működik Rómában. Törő rektor úr a római Szent István Alapítvány elnöki tisztségét, valamint az olaszországi magyar lelkészi feladatokat is ellátja. ( Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, MKKP)