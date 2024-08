Nagyon sok fiatal izgult július végén, hogy a jövőjüket meghatározó pontszámuk melyik felsőfokú oktatási intézménybe lesz elegendő. Sokan örömkönnyekkel fogadták a felvételiről értesítő sms-t, vannak azonban akiknek nem sikerült bekerülniük a hőn áhított egyetemre vagy főiskolára. Az első sokk után érdemes minél hamarabb észhez térni és elgondolkozni azon, hogyan tovább. A szakképzés is rengeteg izgalmas lehetőséget kínál, amiben ki lehet teljesedni. Ráadásul a szakképzési rendszerben jelen vannak olyan hiányszakmák, amelyet megszerezve igazán jól fizető állást lehet találni, vagy akár ugródeszkát is jelenthet a felsőoktatás felé.

Informatika óra a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban

Fotó: Dodó Ferenc

Sok csalódást és pénzt spórolhatnak meg a szülők és a fiatalok, ha időben elkezdenek a szakmaválasztás kérdésével foglalkozni. Az a legcélszerűbb, ha együtt hozzák meg a döntést, hogy mindenki elképzelése megvalósuljon. A gyakorlat azt mutatja, hogy nem csak diplomásokra van szükség a munkaerőpiacon, hanem a jó szakemberekre is egyre nagyobb a kereslet. Célszerű akár több lábon is állni, egy szakma után már a diploma megszerzése is könnyebb lehet. Érdemes nem csak azt figyelembe venni, hogy milyen képességei vannak a fiatalnak, hanem a hiányszakmák listáját is ajánlott átböngészni szakmaválasztás előtt, hiszen széles a képzések repertoárja vármegyénkben is. A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozó tíz oktatási intézményben összesen 21 ágazatban, 69 szakma közül lehet válogatni.

Színes a repertoár

– Akik a műszaki területek iránt érdeklődnek, nekik a Bánki Donát Műszaki Technikumot ajánljuk. Aki az építőipar területén képzeli el a jövőjét jellemzően az Inczédy György Szakképző Iskolában vagy a Vásárhelyi Pál Technikumban (ÉVISZ) tanul tovább. A Zay Anna Technikum hagyományosan az egészségügyi-, és szociális ágazatban és oktatás ágazatban képeznek szakembereket. A Wesselényiben több ágazatban is oktatunk, többek között fa-és bútoripar, vegyipar ágazatok, ugyanakkor - a kreatív technikum lévén - fontos a kreatív-fejlesztés is, amely az iskola egészét áthatja – részletezte a lehetőségeket Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, és megjegyezte: továbbra is népszerű a Sipkay, amely turizmus-vendéglátás és kereskedelem ágazatban képez szakembereket a térség számára, a tiszalöki és tiszavasvári iskolák elsősorban gépészet, rendészet és közszolgálat ágazatokban várják a jelentkezőket. A főigazgató kiemelte az érettségi utáni képzésben is elérhető okleves technikusképzést, amely a Széchenyiben (gazdálkodás és menedzsment, valamint informatika és távközlés ágazatok), a Bánkiban (specializált gép- és járműgyártás ágazat), az ÉVISZ-ben (környezetvédelem és vízügy ágazat), és a Zayban (egészségügy ágazat, valamint oktatás ágazatban óvodai nevelő képzés) összesen már hat ágazatban érettségi utáni képzésben is elérhető. A képzés tartalmát a partneregyetemekkel (Nyíregyházi Egyetem, Debreceni Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) együtt dolgozták ki. Az ambiciózus fiatalok szívesen jelentkeznek ide, mint mondják: innen egyenes úton juthatnak be az egyetemre, az itt megszerzett tudást kreditekben jóváírja a felsőoktatási intézmény.