– Régi hagyomány, hogy a családok gyermekeik születését egy facsemete elültetésével ünneplik. Az ültetés szép szimbóluma az új élet születésének, az ember és természet megbonthatatlan kapcsolatának, és ahogyan a fa gyökeret ereszt, reméljük a gyermekek is úgy kötődnek majd szülővárosukhoz. 2014-ben lehetett először a pályázatára jelentkezni - mely néhai Dr. Adorján Gusztáv önkormányzati képviselő úr ötlete nyomán született -, a közös kezdeményezés azt fejezi ki, hogy minden megszülető gyermek fontos a város számára. Ugyanakkor erősítheti a szülőhely megbecsülését, a közös faültetés pedig a társadalmi összetartozást. A rendezvénynek köszönhetően már több mint 500 facsemetével gyarapodott a város faállománya. Így minden elültetett fával zöldebb lesz Nyíregyháza, növekszik a megyeszékhely zöldfelületeinek nagysága, mely javítja az ökológiai egyensúlyt, a levegő minőségét, miközben városunkat is szebbé teszi. Mindezeken túl a program hosszú távú, környezettudatos, a jövő nemzedékért felelősséget vállaló, a természethez érzelmileg kötődő magatartásra nevel. Az akciónak köszönhetően azok a családok is részt vehetnek ennek a szép hagyománynak a felelevenítésében, akiknek nincs kertje, vagy egyszerűen szeretnének gyermekeik tiszteletére közterületen, közösségben fát ültetni. A program az önkéntességen alapul, a szülők a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatával jelentkezhetnek az akcióra – hívják fel a városlakók figyelmét.

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 20. Ebben az évben a 2023. augusztus 01. és 2024. július 31. között született gyermekek családjainak várják a pályázatát a [email protected] email címre. A pályázati adatlap a nyirvv.hu weboldalról letölthető.