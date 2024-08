A jegy nélkül utazók júliusban 15,2 millió forintot fizettek be a vasúttársaság számlájára, ezzel megdőlt a 2020 márciusában felállított rekord, akkor ugyanis a bliccelésből származó havi bevétel 13,3 millió forint volt - közölte a MÁV-Start.

Az idei júliusi adat jelentős mennyiségű késedelmi díjat és kamatot is tartalmaz, a legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot.

A közlemény szerint a cég követelésbehajtásból származó bevételei 2024 első fél évében is kimagaslóak voltak: a MÁV-Start kasszájába januártól júliusig csaknem 80 millió forint folyt be, ez 40 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszaki összeget.

Az eredmények hátterében az áll, hogy a MÁV-Start munkatársai idén az év első hat hónapjában levélkampányok és telefonos megkeresés útján már több mint 1500 fizetési megállapodást kötöttek a vasúttársaság felé tartozást felhalmozó adósokkal. A fizetési felszólításra nem reagálók, illetve a MÁV-Starttal kötött fizetési megállapodást figyelmen kívül hagyók pedig jogi eljárással néznek szembe.

Kitértek a pótdíjak változására is: a korábbi 8000 forint helyett már 25 000 forintot fizet az, aki a vonaton nem rendezi tartozását, ráadásul ez az az összeg 50 000 forintra emelkedik, ha valaki 30 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

Kiemelték, hogy minél később rendezi egy bliccelő az adósságát, annál többet kell fizetnie. Sőt, ha jogi úton érvényesítik a vasút felé fennálló tartozást, úgy a kamarai és végrehajtói díjak is az érintett utast terhelik. Immár komoly szankciókkal, jogi eljárással, de akár ingatlanja elvesztésével néz szembe az, aki a vasút felé fennálló adósságát nem rendezi.

A megbírságolt bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a MÁV-VOLÁN-csoport segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat.