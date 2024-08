Az idén is megrendezik Mátészalka legnagyobb rendezvényét, a Fényes Napokat augusztus 23-án és 24-én. A rendezvény miatt a város több pontján is forgalomkorlátozások, útlezárások várhatók.

Kora reggel lezárják

A Bajcsy Zsilinszky utca–Hősök tere – József Attila utca – Zöldfa utca csomópontot augusztus 22-én, csütörtökön reggel lezárták, s csak a közelben élők, illetve a rendezvényre érkező árusok és fellépők hajthatnak be a területre. A Kazinczy utca – Kölcsey tér melletti szakaszt e napon szintén lezárják a rendezvény idejére. A Kossuth téren is útlezárás lesz augusztus 23-án 10 órától 23 óráig, ám a Dózsa György út irányából érkező járművek a Budai Nagy Antal út és a Munkácsy utca irányába 19.30-ig akadálytalanul közlekedhetnek – tudatta Mátészalka önkormányzata. Mint írták, a Kossuth utca egyirányú szakaszának teljes zárása 10 órától kezdődik, de célforgalom esetén engedélyezik a be- és kihajtást, tilos lesz viszont gépjárművel áthaladni a Kossuth téren, és 16 órától már a Kossuth utcára sem szabad behajtani. További részletek a város közösségi oldalán.