Radarral is csak óvatosan!

Vajon a vadriasztó radar mennyire hatékony az üzekedés időszakában? – kérdeztük a szakembertől.

– Különböző eszközök vannak a vad elriasztására, távoltartására, ilyen például a vadriasztó vadsíp, az elektromos, az ultrahangos, az infravörös vadriasztó. A radarokról megoszlanak a vélemények, valaki hisz bennük, valaki nem. Van olyan készülék, ami a mozgás révén a légáramlattal ad hangot, ami a kocsival egy magasságban, illetve hátrafelé terjed, míg az elektromosan működő radarok előre is adnak hangot. Minden bizonnyal a védekezés egyik hatékony formáját jelentik ezek a berendezések, különben nem használnák az emberek. Előfordulhat, hogy a vad ott áll az út mellett, s a hang visszariasztja néhány másodpercre, s ez éppen elég az autónak, hogy elhaladjon előtte. Aki használja, és nem ütött el vadat, az hisz benne. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy akkor már lehet száguldozni is, azt vallom, a radar használata esetén is óvatosan, figyelmesen kell vezetni.

Bordás Béla, Nyíregyháza városgondoka nagyon sok vadbalesetről tájékoztatta már szerkesztőségünket. Megkérdeztük őt is a tapasztalatairól.

– Nyíregyházán, illetve Nyíregyháza térségében is több vadveszélyt jelző tábla inti óvatosabb vezetésre a sofőröket. Ilyen figyelmeztető tábla van Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdő között is, ahogy elhagyjuk a város szélén lévő buszállomást, de említhetném a Nyíregyháza és Újfehértó közötti útszakaszt is. Történt már vadbaleset a Korányi Frigyes utcán, a Szellő utcán, a Westsik Vilmos utcán. Nyíregyháza és Nyírtelek között Sóskútnál hétről hétre történik vadgázolás. Nem véletlenül vannak elhelyezve ezek a táblák, hiszen egy-egy ütközéskor jelentős anyagi károk keletkezhetnek a személyautókban és a teherautókban, az elpusztult állat pedig a vadásztársaságoknak jelent anyagi veszteséget. Egyébként a napokban is volt egy vadbaleset a város területén. A balesetről tájékoztatott rendőrség ilyenkor értesíti az illetékes vadásztársaságot, s a hivatásos vadász elszállítja a vad tetemét – magyarázta Bordás Béla. – Sok esetben a sofőrök nem jelentik be a rendőrségen a vadbalesetet, pedig kötelességük lenne. A vadveszélyt jelző táblák láttán a sofőrök fokozottabban készüljenek fel a vad felbukkanására, ugyanis a legtöbb esetben az úton kereszt irányban közlekednek. Sajnos, sok esetben személyi sérülés is történik a vad elgázolásakor. Motorkerékpáros is megsérül már, mert ütközött vaddal. Az utóbbi években Nyírbogdány határában történt egy olyan vadbaleset, amelyben a sofőrt kellett kórházba szállítani, mert megsérült. Ezért csak azt tudom javasolni minden sofőrnek, óvatosabban vezessen, készüljön fel a vad felbukkanására. Csökkentett sebességgel elkerülhetőek ezek az ütközések, vagy legalábbis kisebb értékű károk keletkeznek – tette hozzá befejezésül a városgondnok.