Tátva maradt a szájuk a Besenyődön táborozó gyerekeknek, amikor a Máltai szeretetszolgálat munkatársai egy hatalmas, mű(anyag) fogsoron mutatták be nekik a helyes fogmosás menetét a helyi Jelen-Lét Ponton. Érdeklődve hallgatták a fogápolás fontosságáról szóló előadást, a fiatalok emellett a fogselyem használatát is elsajátították. Az ügyes fogkefeforgatók egy-egy fogkrémet kaptak ajándékba. A program végén jóízűen falatozták a dinnyéket, amelyekről a besenyődi önkormányzat gondoskodott, de nagy sikere volt a cukkinilapcsánkának is.