A Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium (ERSZK) ösztöndíjprogramot hirdet hátrányos helyzetű, elsősorban roma/cigány nappali tagozatos egyetemi hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára. Sikeres felvételi esetén, kollégiumi elhelyezést, teljesítménnyel arányos havi ösztöndíjat, egyetemi előrehaladást biztosító szakmai programokat, tutori, mentori segítséget, nyelvi képzést, támogató közösséget biztosítanak. A szakmai programokat a szakkollégium honlapján részletesen megtalálják a jelentkezők, a felvételi adatlapot augusztus 14., szerda 16 óráig lehet kitölteni, a www.meersz.hu oldalról letölthető a jelentkezési lap, s beküldhető postai úton, vagy kitölthető az online felületen is, minden további információ ugyanitt megtalálható.

Workshopon a hallgatók

2024-ben 11 hallgató végzett a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban, mely együtt lélegzik a Nyíregyházi Egyetemmel és a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karával. A tehetséges fiatalok elsősorban ezekben a felsőoktatási intézményekben tanulnak, szerteágazó területeken. Az idei végzős diplomások között szép számban találhatunk pedagógusokat, közgazdászokat, gazdálkodás és menedzsment szakirányon végzett szakembereket, közösségszervezőt, csecsemő-és kisgyermeknevelőt. Mindegyiküket összeköti a szakkollégium, ahol fordíthatnak sorsukon, ahol lelki értelemeben is támogató közösségre találnak.

Számos alkalommal írtunk a keresztény szakkollégiumi hálózat munkájáról, eredményeiről, arról hogyan segítik hallgatóikat abban, hogy saját szakterületükön kimagasló eredményeket érjenek el, részt vegyen tudományos kutatási programokban, majd pedig kezükben a diplomával karriert építsenek. A keresztény értékrenden alapuló szakkollégium célja, hogy roma értelmiségieket neveljen, akik magukért és másokért is tenni akarnak, felvállalják identitásuk, morálisan is megerősödnek az egyetemi éveik alatt. Egyre tágabbra nyílik a kapu, s az összesen harmincas létszámú szakkollégiumban szeptembertől 10 új férőhely nyílik meg a jelentkezők előtt, ezt a létszámot szeretnék teljesen feltölteni. A műhelymunkába az elmúlt tanévek során a középiskolás fiatalok is betekinthettek és megmártózhattak annak szellemiségében. A középiskolai mentorprogramban olyan iskolákat kapcsolnak be, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók száma, s fontos az iskolai lemorzsolódás megakadályozása. A mindenkori roma szakkollégisták nyitott szemmel járnak a vármegyében, figyelik, mentorálják a tehetséges diákokat, akikkel később akár a szakkollégiumban is együtt tanulhatnak.