Sikeresen zárult a Panyolafeszt, amit immár 18. alkalommal rendeztek meg. A számos színes program között helyi partnereivel az Európai Éghajlati Paktum magyarországi koordinátor szervezete is jelen volt: vegán ételkészítő és újrafelhasználási workshopjain keresztül megmutatta az érdeklődőknek, hogy milyen sokat tehetnek egyéni szinten is a klímaváltozás ellen.

A vegán étkezés nemcsak az egészségre van jótékony hatással, hanem a környezetre is. Kutatások szerint az állati eredetű élelmiszerek elhagyása akár 75 százalékkal is csökkentheti az egyéni karbonlábnyomot. Az Oxfordi Egyetem 2018-as tanulmánya kimutatta, hogy a hús- és tejtermékek előállítása a mezőgazdasági földterületek 83 százalékát foglalja el, miközben csupán a világ kalóriafogyasztásának 18 százalékát és a fehérjefogyasztásának 37 százalékát biztosítja. Ezen kívül a vegán étrend hozzájárulhat a biodiverzitás megőrzéséhez, mivel csökkenti az élőhelyek pusztulását, amit az intenzív állattenyésztés okoz. A növényi alapú étkezés tehát nemcsak a globális felmelegedés mérséklésében játszik fontos szerepet, hanem a természetes élőhelyek védelmében is.

A ruhadarabok újrafelhasználása és újrahasznosítása is lényeges lépés a fenntarthatóság felé. Az Európai Unió adatai szerint évente 7 millió tonna textilhulladék keletkezik, ami egyénekre lebontva 16 kilogrammot jelent, és amelynek csupán egyharmadát hasznosítják újra. Mindez óriási terhet ró a hulladéklerakókra és az égetőművekre. Az újrafelhasználás révén nemcsak a hulladék mennyisége csökkenthető, hanem az új ruhadarabok gyártásához szükséges nyersanyagok és energia felhasználása is. Például egy kilogramm pamut előállítása 10.000 liter vizet igényel, míg az újrafeldolgozás során ennek az értéknek csak töredéke szükséges. Az újrahasznosított textíliák használata továbbá hozzájárulhat a szénlábnyom csökkentéséhez és a természetes erőforrások megőrzéséhez.

A fesztiválon korábbi években tapasztaltnál is több látogató volt, és sokan ismerkedtek meg alapvető fogásokkal, melyeken keresztül fenntarthatóbbá tehetik mindennapi életüket és nem utolsósorban energiát, valamint pénzt takaríthatnak meg. Vegán, a környezetet kímélő ételeket készíteni nem igényel különleges tudást, és ezek nemcsak egészségesek, hanem hozzájárulnak a fenntarthatósághoz is. Az újrahasznosítás jegyében a régi ruhadarabokból új, egyedi darabokat készíthetünk, vagy akár adományozhatjuk is azokat. Mindkét gyakorlat csökkenti a hulladék mennyiségét és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, miközben támogatja a fenntartható életmódot.

Lajtmann Csaba, az Európai Éghajlati Paktum nagykövete így nyilatkozott: „Nagyon sokféle résztvevővel találkoztunk a programokon, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Sokan nem mernek hozzáfogni a változtatáshoz, mert nem tudják, milyen könnyen beilleszthetők ezek a dolgok az életükbe. Úgy érezzük, hogy több embert is sikerült elindítani a fenntarthatóság útján. Az egyének cselekvése rendkívül fontos a klímaváltozás elleni küzdelemben. A Paktum célja, hogy erre hívja fel a figyelmet, és ezért is vagyok itt a PanyolaFeszten. Minden egyes lépés számít, és közösen, a közösség erejével valódi változást érhetünk el.”

Az Európai Éghajlati Paktum és a magyarországi nagykövetek folyamatosan aktívan dolgoznak annak érdekében, hogy egyre több ember ismerje meg a felelősségén túl a zöld életmód lehetőségeit és a klímacselekvés fontosságát.