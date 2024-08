Július 21-én, Balatonbogláron sokezres tömegben, a strandon a tűző nap ellenére nem a vízben áztattam magam, hanem izgatottan néztem a Balatonban úszó embereket, várva, hogy mikor tűnik fel a lányom, aki immáron harmadik alkalommal vágott neki a Révfülöp–Balatonboglár közötti 5,2 kilométernek. Nagy öröm és megkönnyebbülés volt, amikor vizes testét magamhoz ölelhettem, mert a korábban beúszók nagyon nehéz körülményekről számoltak be, óriási volt a hullámzás. Emiatt a rajtot több mint egy órára le is állították. „Megúszta!” Sikerült!

Örömöm fokozódott, amikor egy olyan nyíregyházi családdal ismerkedtem meg, amely úgy gondolom, olyan dolgot kapott az élettől, amit nem sokan mondhatnak el magukról. Csodálatos három gyermek, ami még nem lenne ritkaság, de az már igen, hogy nagyon tehetségesek. Még ez is lehetne átlagos, mert sok ilyen család van, de ők mégsem mindennapi emberek. Három gyermek boldog szülőkkel. Az idősebbek ikrek, mindössze 14 évesek. Most ők vannak itt, számukra is kihívás a Balaton legyőzése.



Babaúszástól a bajnokságig

Simon László és felesége, Timi szíve hangosan kalapált, ahogy a beúszókat kémlelték. Míg várakoztunk, megkérdeztem az édesanyát, hogyan is jutottak el idáig. Mikor volt az első vízi élményük a gyerekeknek?

– Babaúszással kezdtük, majd jött a folytatás az óvodában. Iskolás korukban pedig elkezdték a vízilabdázást. Zsenge koruk ellenére már mindketten „nagy sportmúltra” tekintenek vissza. A vízilabdában aztán olyan sikereket értek el, ami elkápráztató! A nyíregyházi Aqua SE csapatának tagjai. A vízben minden lépcsőfokot végigjártak. Úsztak medencében, nyílt vízben, na és a vízipóló! A víz szerelmesei lettek – zárta rövidre az édesanya, mert feltűnt Dominik egy beérkező rajban széles mosollyal.

Mindössze 1 óra 20 perc 46 másodperc alatt teljesítette az 5200 méteres távot, ezzel korosztályában második helyezett lett. Testvére, Loretta kissé lemaradva hetedikként érkezett a célba.

Domi az országos gyermekcsapat állandó tagja, a 2023/24. szezonban a csapat legértékesebb játékosa volt. A regionális bajnokság gyermek II. kategória ezüstérmese, a gyermek I. bronzérmese. Az utánpótlás-válogatott (U14-es) régiós edzéseinek állandó meghívottja. Az Úszás Diákolimpián „B” kategóriában, váltóban vármegyei bajnok, országos 3. helyezett. A Mol Campus Öböl­átúszáson (3000 méter) június 21-én, 45 perces idővel abszolút első helyezést ért el!