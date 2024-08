A Magyar Hollywood Tanács Balazs Bokor vezetésével, immár nyolcadik éve gazdagítja Mátészalka kulturális életét, és ezúttal is felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevőnek. Az eseményen neves szakemberek, mint Balázs Ádám, több mint 70 hollywoodi és magyar film zeneszerzője, valamint Vozár Márton zeneszerző is jelen voltak, és filmrészletekkel, valamint izgalmas beszélgetéssel tették még különlegesebbé az estét. De ez még csak a kezdet! Szeptemberben Mátészalka nemzetközi filmfesztiválnak ad otthont, ahol Tony Curtis özvegye, Jill Curtis is jelen lesz, ő lesz a zsűri tiszteletbeli elnöke.