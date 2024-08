Visszatérő vendégek

– A hivatásos vadász legfontosabb feladata, hogy óvja, védje a vadat. Aztán vannak az olyan mindennapi teendők, mint például a magasles építése és javítása, az állatok etetése. Őzbakra főleg külföldieket vadásztatunk, a vaddisznót, a fácánt, illetve az őzbakok egy kisebb részét a tagság hozza terítékre. Én is tagja vagyok a vadásztársaságnak amellett, hogy hivatásos vadász is vagyok. A vadászterületünk nyolcezer hektár, ketten vagyunk hivatásos vadászok, míg a vadásztársaságnak huszonkét tagja van. – Az idei szezonra negyven őzbakra kaptunk kilövési engedélyt. Felvidéki vendégvadászok szokták terítékre hozni az őzbakokat, ők visszatérő vendégeink évek óta. Olykor egy-két osztrák, illetve német vadász is megkeres bennünket. A szarvas is megjelent már a területünkön, sőt akár úgy is fogalmazhatnék, hogy immár állandóan jelen van. Tavaly a területünkön terítékre hoztak egy ezüstérmes bikát, 7,5 kilogramm volt az agancsa.

Szoktatás lépésről lépésre

Befejezésül újra visszatértünk a kutyás bemutatókra. – A bemutatókat a Zeusz nevű kutyámmal tartom. Most kilencesztendős, de már nyolchetes kora óta mellettem van. Velem kel, velem fekszik. Mindig jött velem a vadászterületre is, apránként, lépésről lépésre tanítgattam. Legelőször szocializálni kellett, hogy szokjon hozzá a zajhoz, az emberhez, a vízhez. Először a sekélyebb vízzel ismerkedett meg, aztán egyre magabiztosabban mozgott a mély vízben is. Meg kellett tanítani arra is, hogy minden vadat hozzon el a gazdájának, és azokat csak parancsra engedje el. A bemutatókon is főleg ezek a fegyelmi gyakorlatok ejtik ámulatba a közönséget. Akár kézjelre is mozdul, és minden tárgyat elhoz. – A gyermekek nagyon szeretik azt a gyakorlatot, amikor kolbászt teszek az orrára, és csak akkor eszi meg a finom falatot, amikor engedélyt kap rá. Türelmesen, kitartóan várakozik a parancsszóig, pedig már nagyon kívánja azt az ínycsiklandozó falatot – magyarázta Kovács László, majd hozzátette: több kiállításról is szép eredményekkel tértünk haza. Van többek között magyar, horvát és román Champion címe is. A fedeztetések révén négy országban közel 80-90 kölyök van utána, én most szeretnék majd meghagyni egyet magamnak, mert lassan gondoskodnom kell az utódjáról is. Igaz, eddig is kerestem mindegyik kölyökkutyában Zeuszt, de még egyikben sem találtam meg. Van bennem egy olyan érzés, hogy sajnos olyan tökéletes kutyám már sohasem lesz, mint amilyen Zeusz…