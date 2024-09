Ennek érdekében Németh Miklós miniszterelnök és Horn Gyula külügyminiszter az NSZK-ban tárgyalt Helmut Kohl német kancellárral. Kelet-Berlinben is próbáltak tárgyalni a kialakult helyzetről, de az NDK illetékeseivel folytatott megbeszélések nem jártak eredménnyel. A magyar kormány ezután döntött úgy, hogy ideiglenes jelleggel felfüggeszti az 1969-ben kötött magyar-keletnémet megállapodás vonatkozó pontjainak hatályát, és az NDK polgárait minden olyan államba kiengedik, amely engedélyezi be- vagy átutazásukat. 1989. szeptember 1-jén a magyar fél a keletnémet párt- és állami vezetőkkel is tudatta a döntést, majd szeptember 8-án hivatalosan is bejelentették a határnyitást, amely szeptember 11-én, éjfélkor lépett hatályba. Ezt követően, 1989. szeptember 11-13. között sok ezer NDK-állampolgár távozott Ausztrián át az akkori NSZK-ba. Az NDK, Csehszlovákia és Románia élesen tiltakozott – ráadásul a román hatóságok a román-magyar határon 1989. június 21-én megkezdték a szögesdrót kerítés építését, és a határsávban növekedett a román határőrök által lelőtt menekültek száma is. A nyugati sajtó azonban a magyar kormány döntését üdvözölte és ezt a szocialista blokk kezdődő bomlásának jeleként értékelte. A határnyitásnak köszönhetően november végéig több tízezer keletnémet hagyta el hazáját Magyarországon keresztül, az esemény pedig nagyban hozzájárult a berlini fal leomlásához és a két német állam egyesítésének megkezdéséhez.

Dr. Holmár Zoltán történész