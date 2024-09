Ahogy az minden évben lenni szokott, nyár elején új elnököt választottak a nyíregyházi Rotary Clubban is, Petruska Erika az elnöki lánccal együtt a képzeletbeli stafétabotot is átadta dr. Pénzes Mariannának. A szervezet az idén ünnepli újjáalakulásának huszadik évfordulóját, de a jubileum mellett számos program folytatódik, és elindul néhány új kezdeményezés is. Az előttünk álló időszak terveiről, eseményeiről tartott sajtótájékoztatót a nyíregyházi klub szerdán a Hotel Centrálban.

Tanösvény és élményórák

– Vannak évek óta futó projektjeink, amelyek az elnöki évemben változatlanul folytatódnak, ilyen a Talentum vagy az ifjúsági cserediák program, az együttműködés a hátrányos helyzetű, fogyatékos gyerekeket nevelő intézményekkel. Együttműködve a Nyíregyházi Egyetemmel, a Vécsey Károly Tag­intézményben az előző tanévben elindult a Fabatka, ami egy értő olvasást segítő program – a meglévő tapasztalatokkal felvértezve ebben az esztendőben is folytatjuk a munkát. A Rotary speciális, nemzetközi környezetvédelmi pályázatát nyerte meg a Wesselényi-szakközépiskola, melynek nemcsak anyagi, szakmai segítséget is nyújt a Rotary Club Nyíregyháza az Eletó-projektben. A diákok szeretnék megmenteni és hasznosítani az iskola melletti kis mocsarat, ami – ha valóra válik az álmuk – kiegészül egy tanösvénnyel és élmény-biológiaórák helyszíne lesz. Persze, ehhez idő kell – ismertette a már meglévő projekteket dr. Pénzes Marianna.

– Most készítjük elő a My Body is My Body nevet viselő programot, ami szexuális abúzus, bántalmazás megelőzését és hatékony kezelését szolgálja. Megalapozó tárgyalásokat kezdtünk a Tündérkert Óvodával, a tervek szerint itt fog elindul a pilot program. Természetesen nem mi fogunk az ovisokkal beszélgetni erről, hanem az a célunk, hogy a társadalomban kapjon kellő hangsúlyt ez a probléma. Fontos, hogy azok a szülők, pedagógusok, óvónők, segítő szakemberek, akik a gyerekekkel kapcsolatba kerülnek, tudjanak segíteni az érintetteknek. Azt látjuk, hogy az elhanyagolás jelentősen növekszik a társadalomban, a támogató szociális és egészségügyi rendszer is komoly kihívásokkal küzd, de azok a gyerekek, akik a bántalmazás áldozatai, később maguk is bántalmazókká válhatnak, illetve egész életükben szenvedhetnek ezeknek a traumáknak a negatív hatásaitól. Ennek a programnak valószínűleg lesz egy olyan része is, ami a fiatalokat fogja megszólítani színdarab formájában, előtte és utána beszélgetésekkel – magyarázta a nyíregyházi klub elnöke. Dr. Pénzes Marianna hozzátette: természetesen folytatódik a járványos gyermekbénulás elleni kampány is, hiszen addig, amíg nincsen mindenki beoltva, addig fennáll a veszélye, hogy újra és újra fellángol a betegség. Úgy a helyi, mint a nemzetközi Rotary is minden megtesz azért, hogy saját erőforrásaival segítse a polio elleni küzdelmet.