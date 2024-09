Bővítik a családi kasszát

– Egy olyan térségben élünk, ahol a fiatalok jelentős része a fizetését nem csupán magára költi, hanem kiegészíti a családi költségvetést is. Mi is látjuk, hogy sok diákunk érkezik rossz körülmények közül, de szeretnének előrelépni. Olyan is van természetesen, amikor a fiatal azzal segíti a szüleit, hogy nem kér pénzt tőlük, hanem előteremti a szükséges összeget. Többen maguknak vesznek telefont, fizetik a jogosítványt, és még sorolhatnánk. Miközben önmaguknak és a családjuknak segítenek, értékes tapasztalatokat gyűjtenek, amiknek nagy hasznát veszik majd a felnőtt életben – tette hozzá a kirendeltségvezető, majd azt is elárulta, milyen munkalehetőségek várnak a diákokra az első csengőszó után.

– Az egyetemisták számára több a nyitott pozíció, ők könnyebben is osztják be az idejüket, viszont a középiskolások is számos opció közül választhatnak. A gyárak, call centerek és az áruházak is kínálnak nekik munkát, és lehetőségük van délután kezdeni. Ha van olyan napjuk, amikor nem kell az egész délutánt tanulással tölteniük, esetleg szabad a hétvégéjük, akkor tárt karokkal fogadják őket. A korábban említett rugalmasságnak köszönhetően senki nem várja el a diákoktól, hogy hétfőtől péntekig ott legyenek egy partnernél, ráadásul az ő életükben a tanulás áll az első helyen – emelte ki a kirendeltségvezető, akitől azt is megtudtuk, a Nyíregyházán tanuló külföldi hallgatók előtt is megnyílt a diákmunka lehetősége.