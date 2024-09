Nem csak a Gazdálkodj okosan! vagy a Ki nevet a végén? társasjátékokon szocializálódott nemzedéknek jelent üde színfoltot az újdonság:

igazi kuriózum a Barangolás Csenger értékei között elnevezésű „társas” – a helyi ifjúsági egyesület és a patrióták gondozásában. Mindez országos szinten is ritkaságszámba menő, gyermekek és felnőttek részére egyaránt üdítő szórakozást nyújtó játék.

- Évekkel ezelőtt, az országos értéktár-mozgalom felfutásakor Csengerben az ifjúsági egyesület és a Csengeri Patrióta Egyesület vállalta fel a helyi értékek népszerűsítését. A civilek által elérhető pályázati források segítségével számtalan kiadványt, terméket készíttettünk már, ezeknek a munkáknak a szellemi hátterét a városi múzeum szakembereivel együttműködésben dolgoztuk ki. De mindig vágytunk egy olyan komplex, a helyi értékeket a maguk teljességében átfogó, minden korosztályt megszólító, játékos formában oktató kiadványra, mely egyúttal esztétikailag is megragadja a figyelmet. Innen jött a társasjáték ötlete, ami mellé az egész családot le tudjuk ültetni – reagált érdeklődésünkre Szabó János, a Csengeri Patrióta Egyesület elnöke, aki elmondta: a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapja támogatása keltette életre a társasjátékot.

Nagy kihívást jelentett az alkotóknak, hogy nem volt minta, ami alapként szolgált volna.

– Próbáltunk kutatni-keresni a témában, valamilyen mankót, sorvezetőt találni, de az az igazság, hogy ilyen helyspecifikus, egyetlen szűkebb terület múltját, értékeit főszerepbe állító társasjátékot nem találtunk. Egyedül Dunakeszin bukkantunk egy olyan kiadványra, mely koncepciójában hasonlít a miénkhez, ám az sokkal inkább szólt a kisebb korosztályoknak, mi viszont szerettük volna az idősebbek érdeklődését is megragadni. Így mondhatjuk, hogy a nulláról kellett építkeznünk.

Szabó János elmondta, hogy a játéktábla rendezőelve Csenger folyója, a Szamos kanyargó folyása volt, melynek mentén kígyózva lehet a játékmezőkön haladni.

– Ezt a dizájnt dobtuk fel emblematikus helyi értékek fotóival. Itt szeretnék köszönetet mondani Szemán Attilának és az Imi-Print Kft.-nek a csodás tervezőmunkáért és a technikai kivitelezésért – parádés munkát végeztek. A célunk az volt, hogy játékos formában gazdagítsuk a helyiek tudását a Csengerben található vagy annak múltjához kötődő értékeket illetően.

- Ez egy kvízalapú társasjáték, vannak kvízmezők, melyekre lépve kérdésekre kell válaszolni a továbbhaladáshoz. Azért, hogy mindenki élvezni tudja, három korosztályra állítottunk össze kérdéssort: 6-9 éves, 10-14 éves, illetve 15-től felfelé. A kérdések a helyi értéktárban szereplő minden elemmel kapcsolatban tartalmaznak kérdéseket, illetve a legkisebb korosztály esetében célunk volt még az is, hogy a kérdések révén jobban el tudják helyezni Csengerben a szűkebb és tágabb földrajzi térben (tájegység, járás, vármegye, stb.), valamint ismerkedjenek a helyi utcanevekkel is. És persze vannak klasszikus „társasjáték-mezők” is, újra dobhatsz, kimaradsz egy körből... Ez utóbbihoz egy kis poén is tartozik, ugyanis az épülő csengeri börtönt is bevontuk, az egy körből kimaradó játékos jelképesen ott tölti le „büntetését”.

A társasjáték nagy sikerrel debütált nemrég a Zsigmondi Nagyvásárban.

– Nagyon sokan beszerezték már, a játék kipróbálása után a visszajelzések rendkívül pozitívak. Örülünk a sikernek, ami további gondolkodásra, ötletelésre inspirál bennünket. A társasjáték elérhető a Csengeri Helytörténeti Múzeumban. Biztatunk bátran mindenkit, hogy játsszon vele és bízunk benne, hogy a környéken, illetve a vármegyében többen is kedvet kapnak ilyen társajáték megjelentetéséhez.