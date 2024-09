Programok látássérülteknek

Nemes-Nagy Tünde szívügyének tekinti, hogy látó társaikhoz hasonlóan a látássérültek is kulturális élményekhez juthassanak. Nemrégiben podcast-sorozatunk vendégeként mesélt arról, milyen egy akadálymentes koncert, kiállítás.

– A koncert helyszínén az audionarrátor elmondja nekünk, hol vagyunk, bejárjuk a színpadot és a környékét, megmutatja, hol találjuk a fontosabb helyiségeket. Elmagyarázza azt is, milyen a színpadkép, hogy néznek ki a zenekari tagok, és ha nyitott a banda, találkozunk velük, különleges hangszereket hoznak ki nekünk, képeket készítünk velük. Óriási élmény, hiszen erre máshol, máskor nincs lehetőségünk. Egyesületünk akadálymentes projektjéhez több szórakozóhely és kulturális intézmény csatlakozott, nemrégiben elérhetővé vált a Magyar Nemzeti Galéria állandó Csontváry-kiállításán az audionarrációs lehetőség is – árulta el Tünde, a tárlat egyik tanácsadója.