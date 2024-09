Dr. Szabó György rektor a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen

Fotó: Sipeki Péter

Az elmúlt szombaton, 2024. augusztus 31-én rendezte meg tanévnyitó szenátusi ülését a Kodály Zoltán Kulturális Centrumban a Nyíregyházi Egyetem. Zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel a hatalmas terem, ami nem véletlen: generációk sokasága vett részt az ünnepségen, hiszen a most felvett fiatalok mellett ott voltak azok a pedagógusok is, akik 50, 60 vagy akár 75 éve vehették kézbe a pedagógusi diplomájukat.

A tanévnyitó ünnepségen részt vett dr. Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, aki azt emelte ki köszöntőjében, hogy versenyképes és esélyteremtő a felsőoktatás hazánkban és Nyíregyházán. Dr. Mészáros József, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Nyíregyházi Egyetem nagy átalakulását mutatta be az utóbbi három évben. Beszédet mondott dr. Szabó György rektor is, aki a sikerhez vezető útról számolt be részletesen. A tanévnyitó szenátusi ülésen elhangzott beszédét adjuk most közre:

„Szeretettel köszöntöm önöket a Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó ünnepségén! Ez az esemény mindig különleges jelentőséggel bír az egyetem számára, hiszen minden új tanév egy reményekkel teli, új fejezet kezdetét jelenti az egyetemi polgárok életében. Köszöntöm a 2024/2025-ös tanévben egyetemi tanulmányaikat megkezdő elsőéveseket életük egy meghatározó szakaszának kezdetén, amelyet együtt sikeres és örömteli időszakká tehetünk. Különös meghatottsággal köszöntöm a Nyíregyházi Egyetem jogelődjeinél 50, 60, 65, 70 éve diplomát szerzett 103 fő arany, 3 fő gyémánt, 4 fő vas, 1 fő rubin diploma átvételére megjelent 111 „öreg diákot”, akiknek jubileumi diploma adományozásával mondunk köszönetet több évtizedes példamutató szakmai munkásságukért. Köszönjük, hogy újra körünkben vannak!

Megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon 2173 olyan elsőéves diákot köszönthetek, akik mérlegelve a város és a campus értékeit, a modellváltó Nyíregyházi Egyetemet választották felsőoktatásai tanulmányaik színhelyéül. Az új tanévben 1686 állami ösztöndíjas és 487 önköltséges hallgató kezdheti tanulmányait intézményünkben, 13%-kal meghaladva a múlt évi kimagasló beiskolázási létszámot. Mátészalkán és Kisvárdán kihelyezett képzések indításával segítjük a térségben élők diplomaszerzési törekvéseit. A kárpátaljai magyarság támogatására kihelyezett képzéseket működtetünk Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával közösen.