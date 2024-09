Továbbra is fölöttünk forog, de lassan elhagyja térségünket az a ciklon, amely heves esőzéseket okozott Közép-Európában. A Duna a hazai szakaszon többnyire a III. fokú készültségi szintet meghaladóan tetőzik majd, a Lajtán pedig akár a legmagasabb valaha mért szintet is elérheti a víz – olvasható az Országos Vízügyi Igazgatóság közleményében. Mint ismert, a heves esőzések miatt erőteljes áradások alakultak ki Európa számos országában, a rengeteg csapadék miatt a Duna több szakaszán is a legmagasabb, harmadfokú készültségi szintet rendelték el. Az árvíz elleni védekezésben ezúttal is segítenek a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG) szakemberei, akik jelentős létszámmal érkeztek a kritikus területekre. Az ő feladataikról beszélgettünk Dajka Istvánnal, a FETIVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának vezetőjével. A szakember elmondta, a Duna árhulláma miatt több helyen is harmadfokú készültséget rendeltek el, s várhatóan Abony térségében lesz a legnehezebb dolguk a védekezésben részt vevőknek. – A FETIVIZIG illetékességi területéről, továbbá egyéb vízügyi igazgatóságoktól is vezényeltek át szakembereket, hiszen az áradás miatt sokkal több emberre van szükség. Még sokakban él a 2013-as árvíz emléke, s az előrejelzések alapján a várható legmagasabb vízállás nem sokkal marad majd el az akkoritól. A FETIVIZIG állományából műszaki szakembereket, gátőröket és gépészeket is átvezényeltek, az első csapat vasárnap indult útnak, de hétfőn még több munkatársunk érkezett az érintett területekre – tájékoztatta lapunkat Dajka István, akitől azt is megtudtuk, a FETIVIZIG 145 szakemberrel segíti a társigazgatóságok munkáját.

A Fõvárosi Csatornázási Mûvek munkatársai dolgoznak az árvíz elleni védekezésen a Margitszigeten

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Jelentős létszám

– Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területére 76 munkatársunk utazott, ők a Mosoni-Duna bal partján dolgoznak. Azon a területen 12 kilométer hosszan rendeltek el harmadfokú készültséget. A munkatársaink egyelőre figyelőszolgálatot látnak el, és a helyzet fokozódásával, a szivárgások megjelenésével várhatóan egyéb feladatuk is lesz. A szivattyútelepeket is üzemeltetnek, és az is előfordulhat, hogy mobil szivattyúkat is üzembe kell állítani. A csapadék miatt belvíz is kialakul, ilyenkor a csatornákból már nem tud elfolyni a víz a befogadó Dunába, ezért még több szivattyúra lehet szükség. További 69 kollégánk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság illetékességi területén támogatja a védekezést. Ők az önkormányzatok árvízvédelmi munkálataiban segédkeznek, illetve e munkák műszaki szakirányításáért felelnek. Többek között az ideiglenes védművek kijelölése, anyagigényének meghatározása a feladatuk, majd az önkormányzat, az önkéntesek és egyéb erők segítségével készülnek el ezek a védművek. A Dunakanyartól egészen a Szentendrei-sziget déli csücskéig van szükség erre a munkára a Duna jobb és bal partján.