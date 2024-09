A világ egyszerre küzd a túlnépesedéssel és a fejlett országokban (főleg Európában és a Távol-Keleten) tapasztalható népességcsökkenéssel. A legújabb számítások szerint a korábbi 2150 év helyett 2060 körül következhet be bolygónk népességének maximuma, ami valószínűleg nem lépi át a 10 milliárd főt, szemben a néhány évtizede még általánosan elfogadott 12 milliárd fős becsléssel. A teljes termékenységi arányszám (TTA) világszinten jelenleg 2,3 körüli, már csak Afrikában és Afganisztánban mérnek e feletti értéket. A TTA az a hipotetikus mutató, ami azt fejezi ki. hogy adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet. Ennek 2,1-es mértéke biztosítja egy ország népességének változatlan létszámát. Az ettől elmaradó értékek esetén népességcsökkenés következik be.

Magyarország demográfiailag is a fejlett világhoz tartozik. 1958-ban a KSH munkatársai előre jelezték, hogy az ország népessége 1980 körül a mérséklődő élve születések miatt növekedésből csökkenésbe fog átfordulni, ami évre pontosan bekövetkezett. Az 1960-as évek első felében a világon, összefüggésben a nők tömeges foglalkoztatásával, tsz-szervezéssel, iparosítással stb., hazánkban mérték a legalacsonyabb termékenységet, amire a gyes bevezetése, majd az 1973. évi átfogó népesedéspolitikai intézkedések bevezetése volt a válasz. Utoljára 1974-1977 években született annyi gyermek, amikor a TTA elérte a 2,1-es szintet. Ráadásul az 1950-es évek első felében született nagylétszámú Ratkó-gyermekek ekkor léptek szülőképes korba. 1975-ben a 194 ezret meghaladó évi születésszám 1998-ban 100 ezer alá csökkent, sokáig 90-100 ezer fő között mozgott, míg 2018-ban és utána 90 ezer élve születést se érte el (igaz, 2020-ban és 2021-ben meghaladta azt). 2022-ben 88 ezer, 2023-ban 85 ezer gyermek születését regisztrálták. 2024-ben viszont, ha az első félévi tendencia folytatódik, csak 77 ezer újszülött világra jöttére számíthatunk.

Prof. dr. Hajnal Béla

Az elmúlt évtizedben a fejlett országokban csökkent annak esélye, hogy érdemi termékenységi fordulat következzen be. Spéder Zsolt szerint nincs a világon egyetlen olyan ország sem, ahol, ha a reprodukciót biztosító 2,1-es szint alá süllyed a TTA, később újra elérné vagy meghaladná azt. Ebből az következik, hogy az ország népessége (eltekintve a vándorlási folyamatoktól) a népmozgalmi folyamatok (élve születés – halálozás) hatására folyamatosan fogyni fog. A fő kérdés az, hogy milyen a csökkenés mértéke. Az élve születések apadásának egyik oka, a szülőképes (15-49 éves) nők állományának folyamatos mérséklődése. Becslések szerint évente 15-20 ezerrel több 49 éves nő lép ki e korból, mint amennyi 15 éves leány ebbe a korcsoportba belép. A TTA zsugorodása viszont azzal is összefüggésben van, hogy a nők legtermékenyebb 18-43 éves időszaka csaknem megfeleződik, mert legtöbben 31-43 éves korukban szülnek. A születéskor várható élettartam növekszik, de a gyermekáldást (eltekintve a kivételektől) az orvosok, ahogy régen is, 43 éves kor után már nem ajánlják. Sokan vallják, ha egy nő huszonéves korában nem szül, később még lehet gyermeke, de gyermekének testvére már nagy valószínűséggel nem.