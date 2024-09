– Utunk első állomása Csegöld volt. Babik Róbert polgármester és a falu óvónénijei és óvodásai kis műsorral köszönték meg a támogatást. Rozsályban Sztolyka Zoltán polgármester fogadott bennünket. Természetesen az aranyos köszöntőműsor itt sem maradt el. Memetet, a török barátunkat teljesen lenyűgözte a kedves és szívélyes fogadtatás. Zajtában Kosztya Zoltán polgármester is nagyon büszke volt a kicsi, de annál nagyobb lelkesedéssel előadott hálaadó ovis műsorra. Természetesen kilátogattunk a határra is, hiszen az első világháborút lezáró párizsi békediktátum a törököktől is jelentős területeket vett volna el, de ott a magyarokkal ellentétben a törökök nem fogadták el a békediktátumot, és Mustafa Kemal Atatürk vezetésével sikeresen állították vissza a régi határokat. Zajtában Sándor Attila erdélyi fafaragó munkája emlékeztet bennünket az első világháború hősi harcaira, ahol több fronton is mi, magyarok a török katonákkal együtt harcoltunk. Tavalyi adományozása helyszínét, a beregsurányi óvodát is felkerestük. Ide sem érkezett most sem a Mettravel tulajdonosa üres kézzel. Minden helyszínen egy kis baklavával kedveskedett a szatmári-beregi vendéglátóinak. Ellátogattunk a Segítségpontra is, ahol török barátunk megköszönte Herka István polgármesternek és a falu lakosainak azt, hogy a háború elején segítettek azoknak a török menekült egyetemistáknak, akik emiatt menekültek hozzánk. Memet akkoriban 5 autóbuszával segített a Budapestre szállításukban. Egy kis kitérőt tettünk Szatmárcsekére, a nemzeti imádságunk születési helyére. Török barátunkat teljesen elvarázsolta a csekei csónakalakú, fejfás temető. Bár Memet muszlim, de megérintette a szakrális temető hangulata. „A szó ezüst, a csend arany” – idézte fel nekünk Memet az ismert török közmondást, miután arra kért bennünket, hogy egy pár percre hagyjuk egyedül a temetőben...